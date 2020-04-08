皇室堡馬莎群組多4人確診新型肺炎　疑超市環境污染　17同事隔離

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今天再增25宗確診個案，當中有4人與「馬莎唱K」群組相關，其中一人是銅鑼灣馬莎超市分店員工，與兩名確診者一同工作，但沒有到銅鑼灣的CEO Neway「唱K」，衞生署懷疑他的感染與超市環境因素有關，例如與其他同事共用更衣室，因此把該超市所有17名員工都列為密切接觸者，需入檢疫中心。 由於該超市員工會使用皇室堡商場的洗手間，當局提醒曾到該超市或曾使用該商場洗手間的人士應該留意自己有無病徵。 而該群組累計有9人確診，當中人曾參與卡拉OK聚會。

▼皇室堡馬莎分店早前情況▼

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今天新增個案中有4人與「馬莎唱K」群組相關。其中第944宗個案是一名37歲男子，他與第903宗（48歲男子）及第925宗個案(19歲女子)同在銅鑼灣皇室堡馬莎超市分店工作，但沒有參與3月25日的卡拉OK聚會。

或與其他同事共用更衣室感染

張竹君稱，由於這名37歲男子與兩名同事沒有密切接觸，「唔識，唔係好熟嗰啲」，而且工作期間有戴口罩，當局估計他的感染與環境因素有關，例如與其他同事共用更衣室，因此把該超市所有17名員工都列為密切接觸者，需入檢疫中心。但她指由於已要求超市清潔消毒，不會到超市採環境樣本，「因為好多洗手盤、手柄都帶病毒。」

張竹君稱，衞生署懷疑新確診者的感染與超市環境因素有關，例如與其他同事共用更衣室，因此把該超市所有17名員工都列為密切接觸者，需入檢疫中心。 (歐嘉樂攝)

雖然該公司職員會到多間分店工作，但張竹君稱，現時的個案大多與唱K有關，當局只會追蹤其他與確診者有密切接觸的人士，例如一起吃飯、不戴口罩聊天者，不會追蹤其他分店或辦公室的職員。

該超市員工會使用皇室堡商場內的洗手間，被問到曾去該超市或曾使用商場洗手間的市民是否需注意，張竹君稱，所有市民外出時都應注意衛生，因為不會知道自己身邊有否無病徵或輕微病徵的人，外出時有機會接觸到帶病毒者留下的病毒，「去過商場應該小心，但唔係無去商場就唔關事，摸咗咩都應洗手，例如錢。」

另外，今天新增的相關個案中，第954宗個案是馬莎前員工，現時無業，有參與Neway卡拉OK。而第957、958宗個案是第932宗個案（24歲男子）的父母，沒有唱K，屬第二代傳播。

▼其他馬莎分店、辦公室在昨天暫停營業等情況▼