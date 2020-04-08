防疫抗疫基金｜港鐵減價、延交薪俸稅　一文看清市民受惠項目

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，多個行業受到衝擊。特首林鄭月娥今日（8日）傍晚6時召開記者會公布第二輪防疫抗疫基金，涉及款項達1375億元。雖今次措施主要針對企業，但一般市民在新一輪基金中亦有受惠，包括港鐵車費減20%、公共交通費用補貼計劃門檻降至200元，以及薪俸稅等可有三個月延期等。

▼市民可受惠措施▼ 1. 由今年七月起，放寬公共交通費用補貼計劃的補貼門檻，由400元降至200元。 2. 由今年7月1 日起，減地鐵車費20%，為期六個月，一半的損失的收入由政府支付。 3. 所有學生貸款還款人，除拖欠還款者外，自動提供免息延長還款期，為期兩年。 4. 為應於本年四至六月繳交薪俸稅、個人入息課稅和利得稅納稅人自動提供三個月的延期。 5. 放寬綜合保障援助計劃（綜援）下的資產上限以協助更多失業人士，為期六個月。 6. 在政府促成的援助下，保險業監管局會協助各主要保險公司為客戶提供寬限期，讓個人人壽、危疾及醫療保單持有人在一段指定時間內無須繳付保險費。

公共交通費用補貼計劃門檻降至200元

在交通方面，市民由今年7月起可在兩項新措施下受惠，包括公共交通費用補貼計劃的補貼門檻，由400元降至200元。

港鐵車費減免

港鐵車費有20%減免，為期六個月，一半的損失的收入由政府支付。

學生貸款免息延長兩年

而所有學生貸款還款人，除拖欠還款者外，自動提供免息延長還款期，為期兩年。

薪俸稅、個人入息課稅等延期三個月

應於本年四至六月繳交薪俸稅、個人入息課稅和利得稅的納稅人，會自動提供三個月的延期。

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

綜援資產上限放寬六個月

另外，放寬綜合保障援助計劃（綜援）下的資產上限以協助更多失業人士，為期六個月。林鄭月娥指，自住物業首12個月不計入資產限額，相關措施涉及額外開支32億元。

個人人壽、醫療保單等指定時間內無須繳付保險費

在政府促成的援助下，保險業監管局亦會協助各主要保險公司為客戶提供寬限期，讓個人人壽、危疾及醫療保單持有人在一段指定時間內無須繳付保險費。