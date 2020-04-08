防疫抗疫基金｜綜援資產上限放寬一倍　為期半年　額外開支32億元

行政會議今日（8日）召開特別會議，其間通過第二輪「防疫抗疫基金」方案，一系列措施涉及額外開支共1,375億元。行政長官林鄭月娥認為，處理支援失業人士事宜上有困難，她宣布放寬綜援資產限額上限一倍，為期6個月，自住物業首12個月不計入資產限額；相關措施涉及額外開支32億元。

林鄭月娥布放寬綜援資產限額上限一倍，為期6個月，自住物業首12個月不計入資產限額。相關措施涉及額外開支32億元。（梁鵬威攝）

今年2月1日起社會福利署調高綜援資產限額，綜援申請人及其家庭成員所擁有的資產，包括土地物業、現金、銀行存款、保險計劃的現金價值、年金計劃的投保保費金額或退保金額、股票及股份的投資及其他可變換現金的資產，總值不得超過相關限額。單身人士個案方面，健全成人資產限額為3.3萬元；有健全成人的家庭個案方面，健全成人及兒童的成員資產限額為每人2.2萬元，以4名為限，最高限額為8.8萬元。

當局宣布放寬綜援資產限額上限一倍後，按數字推算，相關資產限額的估計調整如下：單身健全成人資產限額估計或將調整為6.6萬元；有健全成人的家庭個案方面，健全成人及兒童的成員資產限額或將調整為每人4.4萬元，4人為限，最高限額17.6萬元。

然而，政府尚未公布確實調整方案，需待當局進一步詳情。

▼限聚令升級延長▼