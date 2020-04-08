防疫抗疫基金｜機管局買50萬張機票　政府4000萬元助出版商參書展

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府於今日（8日）公布第二輪抗疫基金詳情，涉及規模達1375億元，當中包括航空業與出版業界。機場管理局將預先購買機票50萬張，而政府亦會向出版業撥款約4,000萬元。

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林鄭月娥在記招中表示，機管局將動用資源「有創意地」預先購買機票50萬張，目的為本地航空公司在艱難期保留多些現金，又指該措施符合為本港經濟復甦鋪路的原則。

機管局補充，措施能幫助四家本地航空公司，並於未來推出市場推廣活動，向全球旅客及香港居民送出機票。翻查資料，若以國泰航空A350航機，共280個座位計算，將有1,785個航班受惠。

林鄭月娥在記招中表示，機管局將動用資源「有創意地」預先購買機票50萬張。（余俊亮攝）

另外，機管局將向在香港國際機場的地勤輔助服務營運商提出，營運商可向機管局出售其地勤服務設備。機管局會以現金付款的方式向營運商購買地勤服務設備，以即時改善營運商的現金流。營運商並可在出售後享有使用相關設備的免租期。提供停機坪飛機服務、維修、航膳及飛機加油等服務的營運商，可自願參與計劃。

機管局發言人表示：「在這艱難時刻，機管局一直竭盡全力支持其業務夥伴。作為航空業的重要一員，在當前航空交通量暴跌下，機管局同樣面對收益嚴重不足的情況。機管局將於未來兩個月從金融市場上籌集所需資金，藉以維持其本身流動資金水平，為機場運作及已承諾的基建項目資本開支提供資金。貸款亦會用於支付新一輪的紓緩措施。」

機管局應政府的邀請制定最新一輪的紓緩措施，以攜手進一步支援航空業。至今，機管局合共推出四輪支持機場社區的紓緩措施，涉及總額達46億港元。

林鄭希望今年可以在7、8月舉行書展，但要視乎疫情發展。（資料圖片 / 張浩維攝）

林鄭續指，在聽取出版業界的意見後，將撥款約4,000萬元，又指雖然項目的金額不多，卻為出版界帶來曙光。她希望今年能夠重辦書展，讓出版商免費參展，但以往在七、八月期間舉辦，在疫情的影響下，無法百分百確定可如常舉行。

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