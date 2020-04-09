【新冠肺炎】薄餅博士PHD上水分店員工確診　本周日仍有上班

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計有960宗確診個案。PHD 薄餅博士今天（8日）表示，昨晚得知一名員工確診，該員工在過去14天曾於上水彩園邨分店工作，最後上班日是4月5日。該員工屬於晚間店舖支援小組，在分店關店及所有客人離開後才進入分店工作，並不須接觸店內食物或客人。

PHD 薄餅博士稱，該分店已即時暫停營業，並會徹底清潔及消毒，而相關分店已開封的食材已全部銷毀。另外，與確診者同組的兩名員工為密切接觸者，已即時進行 14 天自我家居隔離。