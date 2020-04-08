新冠肺炎｜27滯留摩洛哥港人自費搭內地包機　抵達廣州後隔離14日

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，政府今日（8日）宣布，中國駐摩洛哥王國大使館將安排專機接載中國公民回國，當中包括27名香港居民，專機預計將於當地時間明日（9日）下午4時（香港時間同日晚上11時）由卡薩布蘭卡出發飛往廣州，乘搭專機費用由用者支付。 乘客飛抵廣州後，入境後將在廣州集中隔離醫學觀察14日。

政府表示，為協助滯留摩洛哥的中國公民離開當地，中國駐摩洛哥大使館將安排專機接載中國公民回國，當中包括27名香港居民。

專機預計將於當地時間4月9日下午4時（香港時間同日晚上11時），由卡薩布蘭卡出發飛往廣州，乘搭專機費用由用者支付。

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入境後要在廣州隔離14天

政府表示，專機預計將於當地時間4月9日由卡薩布蘭卡出發飛往廣州，預計將於4月10日中午前抵達廣州。所有乘機人員及乘客要根據規定，入境後將在當地集中隔離醫學觀察14日。

18名港人不乘包機

政府表示，至今日中午12時，入境處共接獲158名港人有關於摩洛哥返港行程的求助，其中有113人已乘坐不同航班返港。

發言人續指，現時仍身處摩洛哥的求助人共45人，分別位於卡薩布蘭卡、馬拉喀什和另外六個城市，當中仍身處摩洛哥的18名香港居民，因個人意願或其他原因不會乘搭該班專機離開摩洛哥。