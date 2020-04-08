新冠肺炎｜增25確診　石湖墟診所助理住海禧華庭　做PizzaHut兼職

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（8日）新增25宗確診個案，累計至961宗，當中15人曾於潛伏期身處外地，四人為留學生。沒有外遊記錄的人士中，包括石湖墟賽馬會普通科門診診所1名57歲女運作助理。據衞生署衞生防護中心資料，該名運作助理4月3日出現喉嚨痛徵狀，居於上水新成路88號海禧華庭第2座，非常接近她工作的診所。綜合聯和墟區議會周錦豪及Pizza Hut facebook資料，此女助理為聯和墟海聯廣場必勝客夜間清潔工。 另外，據當局資料多名確診者居住地點均所價不菲，如第947宗個案、20歲女子，居住在半山干德道7號明珠台D座。她留學美國，3月20日返港，日前已完成強制檢疫，惟至4月2日始發病，今日確診。另外，一名5歲、曾到過荷蘭及法國的確診男童則住在西貢早禾居，該處主要為獨立屋。 今日暫時有4人仍等待送院，包括上述的5歲男童。

今日確診而沒有外遊的個案中，兩宗個案暫時未有源頭，包括第945宗個案及第961宗個案。第961宗個案為一名31歲女子，她於4月1日開始咳嗽、喉嚨痛及頭暈，居住於黃大仙竹園北邨桃園樓，於律敦治醫院留醫。今日當局表示，她為印度籍，於一間菲律賓銀行工作。



57歲石湖墟診所女助理 晚上任職Pizza Hut清潔



至於第945宗個案，是57歲的石湖墟賽馬會普通科門診診所女運作助理，她住在距診所只數分鐘路程的上水海禧華庭第2座。據衞生署衞生防護中心資料，她在4月3日發病，感喉嚨痛，現時於北區醫院留醫。聯和墟區議會周錦豪在facebook表示，據政府、Pizza Hut海聯分店及海聯廣場管理處提供的資料，涉事女助理亦是聯和墟海聯廣場的必勝客夜間清潔工，她在出現病徵後曾上班，最後在必勝客的工作日是4月6日，主要負責晚上11時至凌晨1時的店舖清潔工作。



而Pizzahut昨日（8日）晚上在facebook公布，4月7日晚獲悉一名晚間店舖支援小組員工確診，由於涉事員工過去14日曾在聯和墟分店工作，同組另外兩名員工為密切接觸者，已即時開始14天家居隔離。即使涉事女員工的工作不須接觸店內食物或客人，公司為安全起見，已即時暫停涉事分店營業至由4月13日，會銷毀所有已開封的食材及再次進行全面消毒清潔。

北區醫院今日表示，截至下午六時已為曾與確診員工同時間在診所工作的45名職員抽取鼻咽樣本進行病毒測試，為審慎起見，其中三人經臨床評估後獲安排到該院隔離病房等待化驗結果，目前合共有27人的樣本呈陰性。北區醫院又指，該確診員工4月2日曾到打鼓嶺普通科門診診所工作，該診所明日（9日）需暫時關閉一天進行徹底消毒。而據衞生防護中心資料顯示，該確診運作助理於4月6日、即發病後曾到過上水石湖墟市政大廈，該處有街市等設施。

而第961宗個案則於4月2日、即發病後到過上環李寶椿大廈；4月3日則到過尖沙咀基督教協進大廈，該大廈有教會、診所等設施。

至於其餘的無外遊確診個案，則與早前個案有關連。有3人由檢疫中心送院，包括第941宗個案的57歲男子，他沒有病徵，為個案834的丈夫，個案834曾到過瑞士及法國。第943宗個案為31歲女子，她為早前確診國泰航空地勤人員（第833宗個案）的妻子。

另一名由檢疫中心送院的個案為第951宗，她是47歲女子，於4月5日起發燒，是第499宗個案的家人，第499宗則為酒吧「Dusk Till Dawn」的職員。

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銅鑼灣卡拉OK群組確診個案再新增 一人為皇室堡馬莎員工

另外，銅鑼灣卡拉OK群組確診個案再有新增個案，包括第954宗個案為27歲女子。她有出席「唱K」聚會，但現時已非馬莎員工。她於4月1日出現疲倦的病徵，居於柴灣新翠花園6座，現時仍等待送院。第944宗個案為37歲男子，他是早前確診皇室堡馬莎員工（第903宗個案）的同事。該名37歲男子沒有病徵，居於屯門富泰村健泰樓，現時於基督教聯合醫院留醫。

第957及958宗個案則為早前確診馬莎員工（第932宗個案）的父母，第957宗個案為55歲女子，於3月30日開始失去嗅覺、呼吸困難及背痛；第958宗個案則為57歲男子，於4月7日發燒及頭痛。他們與第932宗個案同住於柴灣康平街8號華裕閣。翻查資料，第932宗個案為24歲男子，他於3月29日開始流鼻水。

據當局資料，第954宗個案於3月25日曾到過銅鑼灣樂聲大廈，該處有「CEO Neway」卡拉OK，她4月1日亦曾到過柴灣環翠邨貴翠樓。另外，第958宗個案於3月26日到過柴灣益高工業大廈，而4月5日則到過柴灣市政大廈柴灣街市，翌日就到過柴灣漁灣街市。

據衞生署衞生防護中心資料，該名運作助理居於上水新成路88號海禧華庭第2座。（Google地圖截圖）

兩幼童外遊後確診

第940確診者為一名五歲男童，他在1月至4月4日到過荷蘭及法國，沒病徵，居於西貢豪宅早禾居，他為強制家居檢疫人士，截至中午12時仍未被送院。

另一名新增確診者為兩個月大男童（第953宗個案），他沒出現病徵，住在西營盤縉城峰2座，但他在3月13日至4月1日跟隨父母及外傭曾到訪英國，其外傭早前亦確診（897宗個案）。

四留學生確診 一女生居於半山豪宅

今日新增的25宗個案中，有15人有外遊紀錄，當中4人為留學生，他們分別從英國（959）、加拿大（956）及美國（938及947）回港。其中一名為居於西半山豪宅（明珠台D座）的20歲女生（947），她早在3月20日從美國回港，於4月2日失去嗅覺，已被送往瑪麗醫院。

健身中心新增確診者住油塘工廈

薄扶林健身中心群組中再現確診者，新增確診者為第960號確診的25歲男子，他報稱住在油塘工業城B1座，他在4月3日發病，流鼻水及腹瀉。今日衞生防護中心透露，確診者曾與另外六至七人到過患者（801)家中開會。

一貨機機師及一居英男子回港前已發病

另外，946號確診者為貨機機師，他在3月28至4月3日曾去過土耳其及哈殺克，早於3月30日發病，出現喉嚨痛及失去嗅覺，報稱住處為東涌藍天海岸第6座，已送入瑪嘉烈醫院。

至於950號確診個案一名68歲男子，原居於英國，他在4月1日出現咳嗽，4月4日返港後正接受強制家居檢疫人士。其兒子（641號確診個案）早前亦確診，二人曾在英國逗留過一段時間。

第949宗個案為37歲女子，她沒有病徵，於1月4月2日曾到過瑞典及芬蘭。然而在強制檢疫期間，她到過兩間酒店，包括尖沙咀帝國酒店及尖沙咀恆豐酒店。