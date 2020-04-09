【逃犯條例】梁美芬批處理失德教師手軟 　楊潤雄：加強德育工作

自去年六月反修例風波以來，教育局收到171宗涉及教師違反專業操守的投訴，大致完成125宗調查，並已向13名教師發譴責信及4人發警告信。教育局局長楊潤雄今日出席財委會特別會議時，重申局方懲處是針對涉及發表仇、詛咒的言論教師，不會規限他們對政治事件的看法，但關鍵是表達的方式。民主黨議員胡志偉批評，局方限制教師言論自由，造成「自我約束」；經民聯議員梁美芬就直斥，對「失德老師仁慈，就係對同學、社會殘忍！」

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教育局局長楊潤雄今日出席財委會特別會議時，重申局方懲處是針對涉及發表仇、助咒的言論教師，不會規限他們對政治事件的看法。（資料圖片）

泛民批教育局思想審查教師 猶如文革

根據教育局提交特別財委會的文件指，由去年6月至今年1月底，已完成125宗涉及教師違反專業操守的投訴，已分別向13人及4人發出譴責信及警告信，如教師再次失德，則會考慮按《教育條例》取消其教師註冊。

公民黨議員郭家麒在財委會特別會議上指，反修例事件中，教育局因教師言論作出懲處，又要審查通識教科書，形容局方一連串做法猶如文革，「要做思想審查、思想教育。」民主黨議員胡志偉則批評，局方限制教師言論自由，造成漣漪效應，令教師自我約束，影響日常言論。

教育局局長楊潤雄反駁，局方一直維護學生利益及長遠發展，重申若教師發表仇恨、詛咒言論並不恰當，強調局方非限制教師對政治、時事的看法。他又指，局方會小心、公平處理每一宗的投訴個案。

民聯議員梁美芬批評，教育局跟進教師投訴力度不足，對「失德老師仁慈，就係對同學、社會殘忍！」（資料圖片）

議員梁美芬稱對失德老師仁慈 對社會殘忍

不過，經民聯議員梁美芬批評，教育局跟進教師投訴力度不足，對「失德老師仁慈，就係對同學、社會殘忍！」她又斥責通識科課程設計有問題，又指有通識科老師涉及發表仇警言論。「十年過後，本來就係十年樹人，今日12、13歲就犯案，法治觀念來來去去係違法達義……（教育局）唔可以隻眼開隻眼閉。」

楊潤雄則表示，對於這段時間有年輕人犯罪感到痛心，反映教育界堅負的責任越來越程，未來日子「會喺重要嘅位去睇」，故希望德育工作能多做功夫。