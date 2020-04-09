新冠肺炎│大家樂麥當勞恢復晚市堂食　肯德基大快活營業時間不變

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，本港的累積確診個案已超過900宗，不少餐廳均有不望同的防疫措施減低傳染風險。大家樂早於兩星期前實行晚餐暫停堂食措施，集團今日（9日）公布，旗下大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店，將於明日（10日） 晚上6時半恢復晚市堂食服務，同時加推多項堂食及外賣優惠。另麥當勞昨日（8日）晚上6時起已恢復堂食。

大家樂集團今日（9日）公布，旗下大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店，將於明日（10日） 晚上6時半恢復晚市堂食服務。（資料圖片/余俊亮攝）

大家樂於上月25日公布，旗下餐廳各分店於晚上6時半後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至今日止。公司回覆《香港01》查詢時表示，明日（10日）起恢復晚市堂食，並會繼續執行各項防疫措施，包括確保座位之間有1.5米距離及入座率不會超過一半，另會要求顧客進店內需佩戴口罩，進入前必須先量體溫，餐廳不會招待體溫超過37.5度的顧客、沒有戴口罩或現正接受強制檢疫人士。

麥當勞今日（8日）晚上6時起恢復堂食，惟餐廳暫不接待任何發燒人士。（李澤彤攝）

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另外，麥當勞昨日（8日）晚上6時起恢復堂食，但暫時不接待任何發燒及沒有戴口罩之人士，以保障食客及員工的安全。

此外，肯德基表示，會於餐廳範圍內添加指示以方便顧客保持社交距離，幫助顧客於排隊點餐時與前後顧客保持一米距離。太興集團則表示，晚市不設搭枱，並預留更多餐桌空間，以避免人群聚集。大快活、吉野家集團則會沿用近日的餐廳開放時間營業，並會加強防疫措施。