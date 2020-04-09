新冠肺炎｜樓上酒吧涉違限聚令繼續經營　負責人與3侍應被控提堂

武漢肺炎疫情肆虐，政府早前實施「限聚令」，並勒令全港酒吧上周五傍晚起關閉14日。惟警方周二在尖沙咀山林道發現疑有酒吧繼續營運，場內91人全被捕。男負責人被控違反禁令，為相關措施生效後首宗被控的案件。他與3名酒吧侍應另被控無牌賣酒，今（9日）被押至西九龍裁判法院提堂。4人暫時毋須答辯，控方表示需進一步調查再決定會否加控販毒罪。裁判官彭亮廷將案件押後至7月3日於九龍城法院再訊，以待控方作基因測試、索取驗毒報告及閉路電視片段等。所有被告獲准以一萬元保釋。

涉案酒吧位於尖沙咀山林道的一間樓上舖。(資料圖片)

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涉無牌出售34支酒及671罐啤酒

3男1女被告：餐廳經理邱樂民（30歲）、侍應林蔡峯（24歲）、李彥康（26歲）及江頌言（20歲）。邱被控於本月7日在尖沙咀永勝商業中心4樓，作為該處的餐飲業務負責人，沒有遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的指示，關閉售賣或供酒讓人就地享用的處所。他與3人同被控一項無牌售賣酒類罪，指他們同日同地無牌出售34支酒及671罐啤酒。

須調查以決定會否加控其他罪名

4人今無律師代表，控方解釋現時控罪不屬於當值律師服務的範圍。警方曾以涉嫌藏毒拘捕被告，但仍待進一步調查再決定會否加控刑責更重的販毒罪。

眾被告獲准以一萬元保釋，期間不可重返案發地址或離港，並須交出旅遊證件、每周往警署報到一次及居於報稱地址。

案件編號：WKCC793/2020