新冠肺炎│限聚令遭票控第一人　獨居綜援翁：唔落嚟捉棋有咩做？

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐， 港府禁止多於4人在公眾地方聚集，「限聚令」實施至今逾周，警方昨日（5日）於葵盛東邨打擊非法聚賭期間，首度引用《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），票控6名於盛興樓聚集人士，每人罰款2,000元。 記者尋獲其中一位遭票控六旬事主，他稱昨日與友人捉棋，其間有人圍觀，令在場人士多於6人，警方一到場立即作出票控，令他感到委屈。他又稱「一個人住，唔落嚟捉棋有咩做？」，他領綜援過活，2000元罰款對他來說甚為沉重。

六旬陳伯稱，昨日在葵盛東邨盛興樓對開下棋，其間有人圍觀，令在埸人士多於4人，警方到場後在無警告下票控，陳伯對此感到委屈。（陳蕾蕾攝）

事主：事發時只是在下棋

昨日遭到票控的六旬事主陳伯，今午再於盛安樓捉棋。他向記者表示獨居於葵盛東邨多年，領取綜援過活。事發昨日傍晚5時，他在盛興樓樓下與友人捉棋，其他4人則圍觀，及後有警員到場，6人均收到告票。他指當時警員未有作出警告便票控，定額罰款2,000元，需於限期21日內交款，他解釋自己無法阻止旁人圍觀。

對於在無警告下被票控，需罰款2,000元，陳伯感到委屈，形容罰款金額「梗係多啦」，但表示自己身為獨居老人，「一個人住唔落嚟捉棋有咩做？」，他稱會繼續與友人下棋，但不會超過4人，「惟有行開啲、離遠啲睇，如果再捉多張我咪唔使食。」

盛安樓樓下有不少長者捉棋，惟人數不超過4人。（陳蕾蕾攝）

另一名捉棋翁表示，「今日唔知聽日事，見到就要見」，因此會繼續捉棋。他相信2人捉棋不會遭罰款，同時提醒圍觀者散開。

居民李先生指，居於葵盛東邨4、5年，不時見有老人家於上址下棋、聊天，但指現時為敏感時刻希望「避忌一啲」，盡量不要聚集，以免感染疫情。

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消息指，涉事地點為區內聚賭黑點，過往不時接獲街坊投訴。警方昨日再接投訴，巡查發現啤牌及有人捉棋，其間引用《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），票控6名在場人士。據了解，警方憂疫情於社區進一步爆發，平日會加強巡查屋邨聚集情況，周末則會巡查外傭聚集地點。