DSE2020│調查：逾六成考生贊成延期 支持率稍跌 七成不同意取消

本港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，政府早前公布今年中學文憑試（DSE）筆試押後至4月24日開考，教育局局長楊潤雄今日（9日）在立法會強調仍以相關日期為開考目標。 一項調查顯示，超過六成考生贊成DSE再次延期，但支持率較2月的同類調查下跌約14個百分點，不贊成延期的考生則維持逾三成。另有超過七成受訪考生不贊成取消今屆DSE。

青年新世界的調查顯示，超過六成考生贊成DSE再次延期，不贊成延期的考生則維持逾三成。（受訪者提供）

青年新世界於4月8日以電話問卷調查形式，成功訪問812名應屆文憑試考生。調查結果顯示，約六成受訪者表示對考獲符合入讀本地大學最低門檻的「33222」成績傾向有信心，傾向無信心的不足四成；與今年2月的第一期調查對比，傾向有信心的受訪考生由七成下降至約六成。

整體考生壓力稍升至7.0358分

壓力指數方面，以10分為最高壓力，受訪考生的整體平均壓力指數為7.0358分，與第一期調查相比，相關評分上升0.25分。近八成受訪考生表示，不滿意疫情下考評局文憑試的處理手法，當中有34.9%受訪者表示非常不滿意；另有84.5%受訪考生表示擔心因應考而染疫。

對於應否再次延遲開考，結果顯示63.3%受訪考生表示贊成或非常贊成，但相關數字較第一期調查下降14個百分點；表示「幾唔贊成」或「完全唔贊成」佔32.9%，較第一期調查上升約10個百分點。一旦落實再次延期，逾半受訪考生認為可推遲1個月以上。

楊潤雄表示，假若嚴峻疫情持續令文憑試不能安全地舉行，取消是別無他法的唯一選擇。不過，他強調現時仍是以4月24日開考為目標。（資料圖片）

約25.5%受訪考生表示贊成或非常贊成取消今屆文憑試，較第一期調查上升8.1個百分點；表示「幾唔贊成」或「完全唔贊成」佔72.1%，較第一期調查下跌8個百分點。

不足三成考生贊成以校內成績作替代方案

在取消文憑試的前提下，僅有不足三成受訪考生贊成「以校本評核及校內試成績以及就讀學校過往的文憑試成績」作替代方案，71.2%受訪者指「幾唔贊成」或「完全唔贊成」相關做法。超過七成受訪考生認同，由各大專院校自行舉辦入學考試及面試決定收生」作替代方案。

青年新世界認為，政府當局對於是否需要延期考生仍懸而未決，行政當局似乎較多從行政成本及風險方面考慮延期，而非從考生角度出發。機構促請行政當局出台政策前，應首要考慮考生權益及心理壓力；又指疫情發展以來，有不少未經證實的消息流傳，有關當局及社會應多從考生角度出發，明確澄清傳聞，釋除考生疑慮。

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