【特別財會】本地口罩生產資助計劃批八條生產線　月產達640萬個

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港曾出現「口罩荒」。政府後來推行「本地口罩生產資助計劃」，以促進本地生產口罩。 創科局回覆議員提問時透露，計劃開始前已收到數百個查詢，現時共7宗申請（涉及8條生產線）已獲批資助，預計每條生產線可每月供應80萬至225萬個口罩不等。按此推算下，即月產可達約640萬至1,800萬個口罩。

政府推行「本地口罩生產資助計劃」，以促進本地生產口罩。（資料圖片／盧翊銘攝）

計劃開始前已收到數百個查詢

創科局說，政府委託生產力局為有意在本地製造口罩的機構提供技術顧問服務，計劃開始前已收到數百個查詢，惟因查詢內容涉及商業資料，未能公開相關機構詳情。

69宗不符合條件

局方說，截至今年3月26日，生產力局共收到103宗申請，當中7宗申請（涉及8條生產線）已獲批資助，預計每條生產線可每月供應80萬至225萬個口罩不等。

局方續指，有4宗（涉及5條生產線）經核實後確定符合計劃的基本條件；另有23宗（涉及33條生產線）有待生產力局檢視申請文件和進行現場視察以核實其申請資格；餘下69宗尚未完全符合計劃的基本條件。

本港曾出現「口罩荒」，不少市民排隊購買或取口罩。（資料圖片／張浩維攝）

已停止接受申請

當局說，政府預計可符合資格的生產線數目很有可能已超越餘下的資助名額，故生產力局已於3月27日起停止接受申請。

研發可重用口罩 須考慮原料料供應

對於防疫抗疫基金預留8億元撥款讓創新科技署研發可重用口罩，局方說，在評估方案可行性上，重要考慮包括有關口罩是否已通過相關檢測、原材料的供應及短期內能否大規模生產等，當局將適時公布有關具體內容。

局方又說，與可重用口罩有關的應用科技方案的財政影響，將由防疫抗疫基金承擔。