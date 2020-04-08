新冠肺炎│清潔工一口罩用五日　食環署稱外判商有責任提供口罩

源自武漢的新型冠狀病毒疫情持續，立法會今早（8日）召開食物安全及環境衞生財務委員會，多名議員關心食環署外判清潔工人的防護裝備。有議員指出，清潔工每周獲發四個口罩，甚至有人連續五日使用同一口罩，形容他們「用生命做清潔」。 食物環境衞生署署長劉利群說，外判商有責任保障僱員的職安健，須為員工提供口罩，但署方了解市面口罩供應短缺，政府在2月已主動向清潔工派發口罩，涉及超30萬個。 食物及衛生局長陳肇始說，當局非常關心前線清潔行業，自稱「曾超過一次」親自了解前線清潔人員的工作量和裝備量。

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會中多名議員關注外判清潔工保護裝備不足的問題。人民力量議員陳志全指有清潔工連續五日使用同一口罩，形容「鐵線都甩」； 公民黨郭家麒則指有清潔工向他透露每周只獲發四個口罩，形容他們「用生命做清潔」。民主黨黃碧雲表示，清潔工人長時間勞動，而且洗街有機會水花四濺令口罩弄濕，認為就算每日獲發一個口罩也不足，要求當局向他們提供眼罩。

劉利群表示，根據合約，外判商有責任保障僱員的職安健，須為員工提供口罩，但了解口罩供應短缺，政府在2月已主動向清潔工派發口罩，涉及超過30萬個。她形容，署方與外判商「有傾有講有商量」，明白他們無法採購口罩，故政府會繼續供應口罩予外判清潔工，直至外判商成功購入口罩。

陳肇始說，當局非常關心前線清潔行業，自稱「曾超過一次」親自了解前線清潔人員的工作量和裝備量。在口罩短缺的情況下，已多管齊下增加口罩供應。

議員陳志全稱，有清潔工連續五日使用同一口罩，形容「鐵線都甩」。（張浩維攝）

食環署計劃向防治蟲鼠組人員和司機派發口罩

議員邵家臻指出，食環署洗街車司機、垃圾車司機、滅蟲等員工均無獲發口罩。劉利群表示，署方正計劃向防治蟲鼠組人員和司機派發口罩。

議員陳凱欣要求盡快將新型冠狀病毒列為《僱傭補償條例》下的職業病，陳肇始表示，勞工處正在處理。