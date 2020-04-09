防疫抗疫基金｜多議員質疑無助失業者　張超雄批「逼人攞綜援」

政府昨日（8日）推出第二輪防疫抗疫基金，以「保就業」為大方向，涉及1375億元，包括將綜援資產上限放寬一倍。不過，今日在特別財委會上，多名議員質疑門檻仍相當嚴苟。工黨立法會議員張超雄以一家四口為例，需要不多於17.6萬才可申請綜援，「唔明點解你唔俾多少少同理心」，直批完全幫不到失業人士，「點解要逼到佢哋攞綜援先安樂？」

公民黨立法會議員郭家麒亦批評，第二波抗疫基金獨漏失業人士，同樣以4人家庭作標準，「不少人育有2名子女，或多或少有積蓄，相信要家徒四壁才符合要求」，放寬綜援資產上限未必幫到疫情下失業者。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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另外，政府津貼僱主支付員工一半薪金，上限9,000元，為期半年。民建聯立法會議員蔣麗芸指，收到很多市民查詢，現時政府只要求僱主不裁員，但實際上很多人已在放無薪假、減薪，會否考慮加以上兩條件。



勞工及福利局局長羅政光坦言，綜援資產上限設計有難度，香港針對港人有多少儲蓄，沒統計數字。他強調，望下周五特別財委會再詳細詳論，強調有不同項目互相配合，幫助放無薪假、失業的市民， 料復活節後可交報告。他又稱，現只是公布初步決定，下周會提供框架，如屆時會有更多資料。

工黨立法會議員張超雄指，綜援申請條件嚴苛，「點解要逼到佢哋攞綜援先安樂？」（資料圖片 / 李澤彤攝）

在討論綜援資產上限時，羅致光回覆郭家麒時，突然爆出一句：「我估可能郭議員的積蓄會多好多。」隨即引來再在者嘩然，郭家麒狠批：「你可唔可以唔好樣？可恥！你攞緊400幾萬人工，想客氣少少對你都唔得！」

毛孟靜其後發言時，反問為何議員提合理問題，羅致光回應時「單單打打」，更指在場論收入積蓄，「你認第二，邊個認第一」。羅致光其後回覆指：「可能我都唔係太應該，我只係一個回應，我會諗下我言詞係咪恰當。」