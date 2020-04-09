防疫抗疫基金︳廚師失業多月耗盡積蓄　政府抗疫資助無份嘆被遺忘

新冠肺炎疫情持續，不少打工仔淪為失業大軍，日式餐廳廚師陳先生（化名）亦是其一。他多次應徵餐飲、清潔工等全部無回音，苦撐數月至今耗盡積蓄，被迫申請綜援過日。政府昨公布新一輪防疫抗疫紓困措施，料有150萬名僱員受惠，惟失業人士無份；他期望可獲失業援助解困，「我有手有腳，真係唔想攞綜援。」

陳先生（左）期盼可獲失業援助。（陳淑霞攝）

陳先生今年54歲，是家中經濟支柱，負責供養一家三口。他原本於尖沙咀日式餐廳任職廚師，月入約1.8萬元，自去年反修例風波以來，餐廳生意不穩，今年初被遣散：「老闆話無生意，需要裁員。」

被裁員後他靠積蓄過活，原本打算待1月底農曆新年後搵工，豈料迎來疫情。他曾先後求職十多次，均無回音，即使轉行亦無功而還：「試過搵口罩廠、清潔，但點努力都搵唔到，又申請保安課程，但都要排隊排到六月先有位。」積蓄幾近耗盡，無奈下申請綜援，冀可渡過難關，直言自己有手有腳：「其實都唔希望攞綜援，只係想要一份工。」

港府昨公布第二輪防疫抗疫基金詳情，包括涉款800億元的「保就業」計劃，但未有應坊間要求設立失業補貼。他慨嘆指，「諗住政府會良心發現，或者會有奇蹟，但最終真係咩都無」，形容失業人士猶如被遺忘，期望可獲支援，而非申領社會保障。

工聯會今月初成功訪問逾4千名打工仔，結果顯示，逾6成人面臨失業、開工不足及放無薪假。（陳淑霞攝）

工聯會今月初成功訪問逾4千名打工仔，結果顯示，逾6成人面臨失業、開工不足及需放無薪假；另有兩成人失業，不足一成表示已接獲解僱通知。調查亦反映，逾8成人需減省開支，另有逾8成受訪者期望獲發現金津貼，補助生活支出。

工聯會立法會議員何啟明指，本港自去年6月起經濟下行，加上近月受疫情影響，不少打工仔頓失飯碗。他歡迎政府最新「保就業」紓困措施，但擔心會被僱主濫用，又認為措施未有照顧失業僱員。他指倡議設立失業援助多時，惟港府置若罔聞，促請當局盡快堵塞漏洞。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼