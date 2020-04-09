【防疫抗疫基金】補習社獲一筆過4萬　議員批金額不足侮辱業界

政府昨日推出第二輪防疫抗疫基金，向補習社等發放一筆過4萬元資助，亦為學校任職興趣班導師、教練等提供一筆過7,500元補助。有議員在立法會財委會特別會議上，批評補助金額太小，對補習社營運的實際幫助不大。教育局局長楊潤雄則表示，在有限資源下，局方會先照顧正規的主流學校，今次再推出第二輪措施，資助補習社等回應訴求，整個政策亦推出大額補貼支援僱主保障僱員，以強積金供款作為基礎，以盡力協助市民，但承認當中或會有遺漏。

教育局局長楊潤雄則表示，在有限資源下，教育會先照顧正規的主流學校，今次再推出第二輪措施，資助補助界回應社會聲音，整個政策亦推出大額工資補貼資支援僱主，已盡力讓市民得到支援。（資料圖片）

保就業措施以強積金作基礎 楊潤雄承認會有遺漏

街工梁耀中在會議上批評，新一輪的援助措施，補助業界僅得一筆過4萬元資助，學校任職興趣班導師、教練等亦只獲一次性7,500元補助，批評補助金額不足。他又指，部份補助社導師只是兼職，無供強質金，難以獲得工資補貼。熱血公民議員鄭松泰亦關注申領補助的資格，僅限於註冊的非正規私立學校，又批評4萬元的金額對補習社界別補助不大，「夠唔夠交租先?……業界聽到都覺得侮辱，用嚟交遣散費。」

教育局局長楊潤雄則表示，在有限資源下，局方會先照顧正規的主流學校，今次再推出第二輪措施，資助補助社等回應社會聲音。他指，沒有學校註冊的教育機構不能領取資助，坦言好難照顧到每一個單位，因各補習社的經營規模、服務對象等均有所不同。楊指，整個「保就業」措施安排上，以強積金供款作為基礎，盡力讓市民得到支援，但承認當中或會有遺漏，會由勞福局再作討論。