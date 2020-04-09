防疫抗疫基金｜教育局向160間私校提供紓困資助　每校獲發八萬元

新冠肺炎疫情持續，全港學校復課無期，港府第二輪防疫抗疫基金並未涵蓋私立中小學，教育局今日（9日）宣布，調撥現有資源，向英基學校協會屬下學校、國際學校、私立獨立學校、其他私立中學日校及私立小學，發放每校八萬元一筆過紓困資助，預計可惠及約160所學校，涉及額外開支約1,300萬元。

教育局網站刊出特別通告，表明全港原定4月20日分階段復課的安排需要延期。（教育局網頁截圖）

教育局今日向學校發信，通知「私立學校一筆過紓困津貼」資助詳情，教育局指，受新冠肺炎疫情影響，全港學校在今年1月下旬起停課，期間須保持開放及支援同學學習，為幫助學校在此特殊情況下需支付的開支，教局決定為每所私立小學及中學日校提供八萬元一筆過紓困津貼。

英基學校屬校均會獲發八萬元資助。（資料圖片）

受政府資助的英基學校毋需提交申請，津貼會直接存入學校銀行帳戶，預計最早可於本月內發放。其餘學校則須遞表申請。同時開辦中小學部的學校，每部會作一所學校計算。

教育局發言人表示，籌劃第二輪防疫抗疫基金的教育措施時，已決定調撥現有資源紓緩私校因停課而減少收入的財政困難，當局預計計劃可惠及約160間學校，涉及額外開支約1,300萬元。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼