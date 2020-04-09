新冠肺炎︳立法會議員會否減薪？建制願跟隊　泛民捐薪撐黃色經濟

新冠肺炎疫情持續蔓延，特首林鄭月娥昨(8日)宣布，她與三司十三局長及特首辦主任將於未來一年減薪一成，展示與市民共渡時艱，行政會議全體非官守議員隨即響應減薪一成，為期1年。 外界關注薪金同樣跟通漲調整的立法會議員會否跟隨，不少建制派都表示願意跟隨政府做法減薪一成；至於民主派則明確表明，不會捐薪金給庫房，讓政府胡亂使用，如讓警方添置裝備等，但強調會捐薪金支援「黃色經濟圈」和反修例運動。 新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，立法會議員應跟隨行政長官和問責官員減薪一成，與市民同甘共苦、共渡時艱。葉劉表明願意捐出一成議員薪金，直至9月議員任期完結；公民黨黨魁楊岳橋稱，傾向捐出約一成薪酬，幫助「黃色經濟圈」，詳情需要再作商討。

葉劉淑儀表明願意捐出一成議員薪金，直至9月議員任期完結。(羅家晴攝)

葉劉淑儀表示，仍未考慮薪金會捐給哪個機構，但提及早前曾捐款予香港社區組織協會(SoCO)，這次有可能同樣捐給他們。葉劉亦指，若特首林鄭月娥再早些帶領主要官員減薪會更好，不過明白政府有其考慮。

民建聯梁志祥稱，該黨會積極考慮跟隨特首和主要官員減薪，但未知制度上是否容許，若不能減薪或會考慮捐出部分薪金。梁志祥提及，民建聯立法會議員早前已捐出合共約300萬元薪酬支援失業人士，現時已接獲超過1500份申請。

經民聯梁美芬指，個人認同立法會議員應減薪一成，但實際要再在黨內商討；有自由黨中人明言，絕對願意跟隨政府一樣減薪，又批評民主派以捐款方式支援所謂「黃色經濟圈」是取巧；體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國亦指，個人願意跟隨減薪，但若是強制要求所有人捐薪則不作考慮，強調各人都有自己的考慮。

民主派：一定不會將薪金捐給庫房

民主黨主席胡志偉表示，一定不會將薪金捐給庫房，讓政府給警方用作購買裝備，強調會將薪金放至社區的抗疫工作和支援反修例運動。胡志偉亦批評林鄭減薪只是「做騷」，因看不到特首和問責班子減薪，如何能與市民共渡時艱。

有公民黨中人表示，會將薪金捐出支援「黃色經濟圈」，但認為黃色經濟圈除食肆外，零售等都有涵蓋，故需要再作商討，如何將捐出的薪酬提供合適的支援。另有民主派人士強調，一直都有捐款支援有需要人士和社區抗疫工作，該人傾向捐薪幫助在反修例運動中的被捕人士，以及支援面對經濟困難的「手足」，「捐一定會捐」，但強調必定不會捐給庫房。

