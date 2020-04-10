【抗疫基金】補習社獲4萬元資助　業界：九成九教育機構不滿

政府推出第二輪防疫抗疫基金，當中包括向向補習社等發放一筆過4萬元資助，向有供強積金的自僱人士發放一筆過7,500元的津貼。本身任職補習社的「被抗疫基金遺忘行業大聯盟」發起人蘇迪希表示，聯盟亦調查了約500間教育機構對資助的看法，當中有99%人表明對資助不滿。他直言4萬元的資助少，不足以交租、甚至支付員工遣散費。 香港自由工作者工會籌委會成員黃穎之則表示，行內「拖糧」情況嚴重，故供強積金有困難，擔心因此未能獲得資助。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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99%教育機構對4萬元資助不滿

政府第二輪防疫抗疫基金中，包括向補習社等發放一筆過4萬元資助。本身任職補習社的「被抗疫基金遺忘行業大聯盟」發起人蘇迪希表示，補習社自3月底開始開始停業，若疫情持續，預計需停業八九個月，期間是「白出糧白交租」。聯盟亦調查了約500間教育機構對資助的看法，當中有99%人表明對資助不滿。蘇迪希直言4萬元的資助少，不足以交租、甚至支付員工遣散費。

自由工作者：拖糧情況嚴重 難供強積金 憂不獲資助

另外，疫情下自由工作者亦大受影響。香港自由工作者工會籌委會成員黃穎之表示，由今年年初開始，自由工作者便首當其衝，有人被取消或延遲工作。部分從業員更需轉行，或做兼職維持基本收入。

政府向有供強積金的自僱人士發放一筆過7,500元的津貼。惟黃穎之表示，大部分自由工作者即使和公司有合約，公司亦不會為其供強積金，而行內「拖糧」情況嚴重，有人在完成工作後三個月甚至一年才獲得薪酬，故供強積金有困難。黃穎之直言，政府向僱員提供一半薪酬，但對自由工作者則只發放一次性7,500元的津貼金額，質疑津貼金額「究竟點定出來」，認為政府應將自由工作者和僱員一視同仁。

楊超發：西醫是被遺忘的一族

另外，西醫工會會長楊超發在港台節目中表示，抗疫基金是「 由頭到尾忽略了西醫」。業內有不少醫生生意主要來自醫學旅遊，診所生意額隨著旅客人數而大跌，有行家生意額大跌九成。他指，政府要求私家醫生在社區協助檢疫，但防護衣物十分昂貴，每間診所需要花費過萬元購置，但政府只豁免醫護450元註冊費，認為資助「非常非常不足夠」，他們是「被遺忘的一族」。