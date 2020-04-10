禁蒙面法｜上訴庭裁政府大部份得直　法政匯思：裁決偏向相信政府

去年修例風波引發多次激烈衝突，政府引用《緊急法》定立《禁蒙面法》，原訟庭去年11月裁定《緊急情況規例條例》及《禁止蒙面規例》違憲，頒令《禁蒙面法》無效，政府一方不服裁決提出上訴。上訴庭昨日裁定政府部分上訴得直，其中政府引用《緊急法》上訴得直，而引《緊急法》定立的《禁蒙面法》中，則認為在合法集結中禁蒙面法屬違憲，但限制非法集會，或未經准許集結的人士蒙面，不屬違憲，換言之，上訴庭認為新例適用於非法集會上蒙面的人士身上。 「法政匯思」成員葉海琅在港台節目《千禧年代》中表示，上訴庭對政府和警察的信任度較高，而原訟庭則較偏向控制政府的權利。而現時政治情況而言，上訴庭的裁決顯得有些離地，和市民大眾的觀點有落差。

上訴庭裁定政府部份上訴得直，僅在合法集結中禁蒙面法屬違憲。

「法政匯思」成員葉海琅在港台節目《千禧年代》中表示，上訴庭的裁決比較保守，對政府和警察的信任度較高，而原訟庭則較偏向控制政府的權利。

上訴庭以香港回歸前法律於回歸後具有延續性的主旨作出裁定。又指特首只能在出現危害公安的情况下引用緊急法訂立附屬法例，立法會亦可透過「先訂立後審議」方式廢除相關法例。

葉海琅認為，上訴庭說法在「正常」的社會制度上正確，但以本港的政治情況而言便「唔work」。而現時情況而言，警方有濫權的情況，且在選舉制度未完善下，市民大眾不會認為立法會是有效制衡政府的機構，因此上訴庭的裁決顯得有些離地，和市民大眾的觀點有落差。

另外，上訴庭裁定在合法集結中禁蒙面法屬違憲。葉海琅表示，若警察能理性執法，會很容易分辨何為合法集結。但就修例風波中的情況而言，警方的執法有可爭議之處，例如「無端端」要求暫停有不反對通知書的集會，令集會變成非法集結，令市民無所適從。