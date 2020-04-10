禁蒙面法｜上訴庭裁政府部份得直　張達明︰有上訴空間

高等法院去年裁定引用《緊急法》訂立的《禁蒙面法》違憲，並宣布無效，政府不服上訴，昨日（9日）在上訴庭獲判部分得直，指政府在「危害公安」情況下引用《緊急法》屬合憲，但《禁蒙面法》第5條中警員有權要求市民在公眾地方除去蒙面物品的條文屬違憲，同時下令非法集結禁止蒙面，合法集會和遊行不受限。港大法律學院首席講師張達明認為，有上訴空間。

港大法律學院首席講師張達明今早出席商台節目，認為上訴庭裁決基礎主要參考歐洲等人權案例，即只要屬和平合法集會，警方不可以任意解散整個遊行。不過他認為上訴庭想法「有啲離地」，不符過往實際常見情況，例如警方會因小部分的暴力行為而解散集會。另外，《禁蒙面法》對於參與暴力的人士而言，相對身負的控罪，控告多一條蒙面罪影響不大，認為今次裁決有上訴空間。

張達明期望政府尊重法庭裁決，當中提出緊急規例不應長遠執行，特首有責任在認為緊急情況解除後，撤回條例緊急立法。他亦關注，雖然現有上訴庭裁決，但成文法例仍未更新，存在違憲部分，而警方執行時不會依據上訴庭判詞而只是看成文法例，故認為政府應先撤銷現時條例，再按裁決推出條例。

就過去涉《禁蒙面法》被捕的人士的檢控影響，張達明指，十分視乎政府是否接受有部分違憲，認為根據上訴庭裁決內容，在和平集會中被捕的應該撤銷。

公民黨立法會議員楊岳橋在同一節目表示，就《禁蒙面法》一審在原訴庭敗訴後，政府停止檢控程序，如政府公道處理，就不應該啟動檢控，因為有上訴空間至終審法院。他指出，原訟庭與上訴庭明顯有不同觀點，故正商討上訴到終審法庭。