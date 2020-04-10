復活節假首日　尖沙咀驚安之殿堂人頭湧湧　數十人排隊結賬

今日是復活節假期首日，在「限聚令」延長下，位於尖沙咀的日式超市驚安之殿堂人流湧湧，收銀櫃台附近「打蛇餅」，約30、40人排隊等候結帳。有市民表示，專程首次前來購物，笑言不擔心人流多，交叉感染風險高，「掛住買嘢，好忘我」；另有人指，未有預料超市較往時周末多人，「排隊時唔好跟咁貼。」

因應新型冠狀病毒疫情，政府早前宣布，禁止四人以上公眾地方聚集的「限聚令」，以及規管食肆的措施會延長多14日。

不過，復活節假首日，位於尖沙咀的日式超市驚安之殿堂人流不絕。超市出入口均貼告示，提醒客人必須戴上口罩、配戴隔離手帶人士禁止進入、保持人與人1.5米身體距離等。

不過，在超市內難免有市民三五成群選購零食，部份通道闊度僅兩人身位，有時要擦肩而行。收銀櫃台附近亦「打蛇餅」，約30、40人排隊等候結帳。

市民：超市購物脫離封閉環境

市民譚小姐及Anna表示，專程前來這間日式超市。譚小姐表示，在「限聚令」下，經常處於封閉式環境，但在此處購物，予人輕鬆的感覺，「可以脫離下現實，好開心。」Anna笑言不擔心人流多，交叉感染風險高，「掛住買嘢，好忘我」

市民何先生及蘇先生則前來購買午餐，兩人表示，未料超市內比往時周末多人。何指，以往都是三至五人排隊，今日卻有40至50人排隊。兩人未有因人流多而離開，蘇指，「都要食嘢㗎。」何指，在排隊時會注意前後距離，「唔好跟咁貼 。」

市民鄧小姐及吳小姐亦在假日期間出外，注意到超市購物人數多，故僅短暫逗留，「轉兩個圈就走人啦。」

▼限聚令升級延長▼

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另外，復活節假期首天，西貢市內人頭湧湧，除了當區居民，亦有大批遊客。區內除了人多車多，多家餐廳都有長長的等候入座人龍。有遊客表示，留在家中「好悶」，所以趁假期走到西貢「散心」；至於為何不留在家中抗疫，有人坦言「要唞下氣嘛。」