復活節醫生籲港人警惕　日本長假後確診倍增　台灣清明逼爆墾丁

一連四日的復活節假期今日（10日）開始，在新型冠狀病毒肺炎疫情下，醫生提醒，酒吧、卡拉OK及超市員工群組「仲燒緊」，市面仍有傳播源，市民外出時不應鬆懈. 日本及台灣早前同樣有多日連假，民眾更湧至不同景點觀光遊玩。日本在3月20日至22日春分連假後，單日確診數字暴增近五倍，累計確診亦增加逾一倍，日本當局估計疫情急增或與民眾連假外出賞櫻有關。台灣4月3日的清明三日連假，大批民眾湧至墾丁等熱門景點，當局要發緊急通知，並加緊消毒，更點出11個高危景點，有大公司更要求去過這些地方的員工在家工作。

▼限聚令升級延長▼

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日本連假後十日單日確診個案增近五倍

參考日本疫情，3月20日起的連假期間適逢櫻花盛開期，不少民眾出外賞櫻，部分更沒有戴口罩。連假後10日，即4月1日日本累計確診達2,178宗，比3月22日的1,046宗急增一倍。單日確診個案數字亦增近五倍，由3月22日的39宗，增加至4月1日的225宗。

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緊急關閉賞櫻路徑

日本東京都政府3月4日已呼籲民眾不要到公園賞櫻，至27日更宣布關閉三個公園的賞櫻路徑，到櫻花季結束為止。

日本4月7日起更有七個地區進入緊急狀態，為期一個月至5月6日，包括東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡七個都府縣。

七萬人湧入墾丁 遊人多數無戴口罩

在台灣方面，清明節三日連假期間，各個觀光景點都擠滿民眾，墾丁酒店入住率更逾90%，五至七萬人湧入墾丁。假期時的墾丁大街，人山人海，多數人無戴口罩，人與人之間更不可能保持1至1.5米的社交距離，其他著名景點亦一樣，令不少當地醫生公開表示擔憂台灣變成「下一個紐約」。

台灣有地方政府在疫情下依然谷旅遊經濟，事後亦被民眾詬病。

連發「疫情警示」 列11高危景點

台灣當局於4月4日向民眾發布兩則「疫情警示」，首則針對一般景點如阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等；另一則針對屏東縣南州鄉以南，包括墾丁觀光景點。警示提醒民眾出遊時應與他人保持室內1.5米及室外1米以上之社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩，保護自己及他人。

有台灣公司於當局發出疫情警示後，宣布若員工於連假期間曾到過當局提及的景點，須留家工作12日。

四日復活節長假考驗香港

以往復活節假日不少市民會到外地旅行，但在疫情籠罩下，大家都只得留港度假。過去周末假期期間，不少市民會郊遊，除下口罩呼吸新鮮空氣。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超提醒，目前「限聚令」仍生效，加上近日酒吧、卡拉OK及馬莎超市群組仍有新增確診患者，意味市面仍有傳播源，市民在假日應盡量減少外出，即使到郊外亦不能掉以輕心，若郊外有其他人亦應時刻戴口罩，因飛沫仍有可能在行山人士之間傳播。

馬莎員工群組或因在工作地方有共用設施而感染，梁子超提醒市民出入商場及超市等室內地方應注意好手部衛生，減少逗留時間，購物後的用品可盡量丟棄外來的包裝，減少病毒污染環境的風險。

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▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

港府發言人「強烈呼籲」復活節假減社交接觸

另外，在港工作的外傭一般習慣在假日聚會，梁子超建議僱主應與外傭商討放假安排，因若聚會中有一人帶病毒，其他人或將病毒帶至不同的家庭，是社區擴散的風險。

港府昨日（9日）亦強烈呼籲，市民減少社交接觸，包括盡量留在家中、避免到人多的地方、避免社交聚會，以及和別人見面不要握手等。對於或有市民打算掃墓，港府呼籲市民考慮押後掃墓日期，防止病毒在社區擴散。