醫管局前高層憂5月重開中港關口　公院不能長期減非疫症服務

率先在武漢爆發的新冠肺炎疫情持續，香港中文大學生命倫理學中心總監、醫管局前質素及安全總監區結成今早（11日）在港台節目《香港家書》表示，香港在信任和凝聚力奇缺的背景下，抗疫防線仍不斷改進，「可以說是一個小小的奇跡」。他相信，倘警察在新的公共衛生緊急規定上，能夠深思熟慮地使用權力，會有助社會平穩渡過疫潮。 他又稱，聽聞內地政府正在籌備在5月恢復中港兩地關口逐步開放，但內地疫情未必沒有反覆，而香港的每天確診數字仍未跌回單位數，倘操之過急，擔心會出現問題。他認為公立醫院是為所有病人服務，如長期緊縮對非傳染性病人的服務，有些病人會因而延遲診治，甚至失去性命。

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香港抗疫防線沒有渙散 可以說是奇跡

區結成稱，去年的抗爭運動留有很深的創傷，香港的「信任」十分短缺。他形容，在信任和凝聚力奇缺的背景下，香港的抗疫防線並沒有渙散，甚至還在不斷改進，「可以說是一個小小的奇跡」。他相信，這場疫症可以是香港社會正常化甚至走向復和的契機，因有不少新的公共衛生緊急規定，警察作為執法者，如果能夠深思熟慮地使用權力，會有助社會平穩渡過疫潮。

區又稱，目前為止香港整體上防守的努力是有成績的，但聽聞內地政府正在籌備在5月恢復中港兩地關口逐步開放，他認為內地疫情未必沒有反覆，而香港的每天確診數字仍未跌回單位數，倘操之過急，或者出於政治經濟考慮放寬關口檢疫，可能會出問題。

香港中文大學生命倫理學中心總監、醫管局前質素及安全總監區結成（資料圖片/盧翊銘攝）

為醫護鼓掌影片「用意不錯但搔不著癢處」

現時抗疫快要踏入第5個月，他擔心醫院前線或出現疲態，又形容為醫護鼓掌的影片是「用意不錯但是有點搔不著癢處」。他表示，疫情不會在未來一、兩個月便了結，要想想怎樣把一些輕症和接近康復的病人從公立醫院分流出去，讓急症病房減輕負荷，讓前線醫護人員回氣，再戰下一個回合。

不能長期緊縮對非傳染性病人的服務

他建議，最好不要把醫療資源緊絀和配給的問題收窄到只是關心深切治療病床和呼吸機。現在因應抗疫需要，醫院對非傳染性病人的服務正在逐步壓縮，上星期再將400張急症病床轉為隔離用途。當抗疫變成持久戰，對非傳染性病人的服務長期緊縮，有些病人會因而延遲診治，甚至失去性命。他認為，抗疫是非常時期，但公立醫院是為所有病人服務，非常時期的非常政策不能長久下去。