新冠肺炎｜警巡查諾士佛臺持食肆牌酒吧　客人傾計被勸戴返口罩

「限聚令」及「禁酒吧令」等抗疫條例生效下，警方連日來巡查多區酒吧，其間有多人違例被捕或票控。警方在一連4天復活節假期會繼續加強巡查，昨晚（10日）尖沙咀諾士佛臺有多間持有食肆牌照的店舖如常營業，初步無人違規，但不少顧客未有戴口罩，經警員及職員勸喻後，顧客亦重新戴回口罩。

尖沙咀諾士佛臺多間持有食肆牌照的店舖如常營業，部分人經勸喻後戴回口罩。（余睿菁攝）

昨晚11時許，近半百警員前往酒吧林立的諾士佛臺一帶巡查，該處正是早前有多人確診的酒吧「All Night Long」所在地。現場所見，地面有多間持有食肆牌照的酒吧如常營業，其中一間可供售賣酒類飲品兼西式食物的店舖更是客似雲來，但顧客大多以飲料為主，當時大部分人無戴口罩，經警員及職員勸喻後，立即戴回。

警員經巡查後，確認店舖餐枱之間的距離合乎1.5米規例，每枱顧客亦未有超過4人，初步無人違規，無人被捕或票控，警員在諾士佛臺逗留約45分鐘之後離去。

新規例生效下，警方連續多日巡查多區酒吧，尤以尖沙咀一帶為主。早前更曾掃蕩山林道黑幫無牌酒吧、「新義安」猛人老虎仔在海防道的包場開「生日P」，負責人被控違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」罪，大批賓客亦被票控；昨凌晨亦在華懋金馬倫中心發現有酒吧違規開門，7負責人及職員被捕。