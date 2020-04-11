新冠肺炎│14人危殆　46歲警未好轉　28歲加拿大返港留學生需插喉

新冠肺炎疫情持續，本港累計確診者破千，達1,001人，正留院的678人中，有14人情況危殆，包括一名無長期病患的28歲加拿大留學生（956個案），他因氣促須以呼吸機協助呼吸。隸屬西九龍警區機動部隊的46歲男警長（854個案）情況仍危殆，醫管局總行政經理何婉霞解釋昨日未有資料，今知悉警長非長期病患。她又坦言，新冠肺炎屬新病症，暫未能掌握年輕患者突然病情惡化的原因，會進行更多臨床診斷及數據分析。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，兩確診警用同一廁所感染屬猜測，目前百多名接受檢疫的警員沒人初步確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生（右）出席記者會。何婉霞今日再被追問46歲男警長病況時，終肯答他沒有長期病患。（羅君豪攝）

28歲青年昨氣促含氧量轉差 需使用呼吸機

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，今日有14名患者情況危殆（包括192、312、338、417、427、461、498、595、698、833、840、854、857，以及956號）。當中一人是28歲加拿大留學男生（956個案），他在3月28日回港，於屯門海景花園8座接受強制家居檢疫期間發病，上周六（4日）咳嗽，周三（8日）確診，被送屯門醫院治療，昨日開始出現氣促，含氧量轉差，需要插喉，以呼吸機協助呼吸。

昨稱私隱拒答危殆警長病歷 醫管局今終回應：沒長期病患

同屬危殆的包括46歲男警長（854個案），曾參與處理3月31日太子站示威活動的的人群管理行動，於4月2日發病。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生，昨日（10日）被追問46歲男警長病況時，一改以往詳細解答做法，多次以病人私隱理由拒答。

她今日（11日）回應提問時解釋，昨日手上沒資料，現得悉警長沒長期病患，因呼吸情況不理想，正接受抗病毒治療。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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何婉霞坦言，新冠肺炎屬新病症，暫時未能掌握年輕患者突然病情惡化的原因，外國亦有年輕病患者病情突然惡化，仍須檢視箇中原因，會盡力專心照顧病人，並會進行更多臨床診斷及數據分析。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，昨日一度以病人私隱為由，拒答男警長情況，今日改稱昨日未有資料，又表示男警長非長期病患。（羅君豪攝）

確診男警員122同袍未有感染個案

由於46歲男警長與第三名確診警（663個案）用過石硤尾警署同一男廁，故約120名曾用過同一廁所的警員須到檢疫中心隔離。衞生防護中心傳染病處主任張竹君被問到百多名警員情況時表示，經洗手間傳播屬猜測，暫沒其他警員初步確診。

她強調此病易現爆發，加上死亡率不低，留意到復活節假明顯多了市民外出，呼籲大家別掉以輕心，應盡力抗疫。

傳染病專家：年輕患者會產生較強烈炎症反應

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，任何年齡的患者都有機會病情嚴重，長者及長期病患者因器官機能較差，病情較易惡化，不代表其他患者必定病徵輕微，「只係機率問題」。梁相信，肺炎病情因病毒量和患者的體質而異。雖然未有臨床研究證實，他認為吸入較多病毒的患者，病情會較嚴重。當病毒在體內不同位置繁殖，患者的免疫系統會攻擊附上病原的細胞，而年輕患者一般免疫系統較強，故會產生較強烈的炎症反應，譬如發燒、肺部出現氣泡等等，令器官受損。

▼限聚令升級延長▼