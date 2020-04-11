新冠肺炎・4.11｜周一起美國歐洲抵港　須亞博等檢測結果才准回家

新型冠狀病毒肺炎全球大爆發，本港雖然已不接外國人入境，但在大批留學生及外遊居民返港後，輸入個案近三周飆升，至昨日（10日）累計增至990宗。當中數宗仍屬未找到感染源頭的「無頭公案」，此外也有完成14日檢疫人士自行到私營醫療機構檢測後確診，成為兩大隱患。 復活節假期，多區人頭湧湧，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生昨警告，街上多人聚集，擔心爆發新一波疫情。

【23:20】本港今天單日新增11宗確診個案，兩人由日本返港，一人由秘魯返港，但並非早前秘魯包機返港者。另一名32歲女患者是外傭，她住在億元豪宅舊山頂道8A號花園台3座，此前有另一外地返港患者也居於花園台，但住在1座。

新冠肺炎│半山億元豪宅花園台再有人確診 一確診者由秘魯返港

【22:01】新冠肺炎疫情持續，內地政府日前收緊對跨境貨車司機的入境要求，逾百貨車昨日被拒入境內地，業界稱影響到鮮活食品供應。經兩地政府商討後，今日（11日）深圳灣口岸開始為貨車司機採樣檢測，業界及運輸署均表示，文錦渡管制站貨運通關情況比周五大為改善。

據食環署資料，今日內地進口活豬數目回升約5%至1432隻，連同本地活豬，每擔拍賣平均價較周五輕微回落約4%，至3,748元。

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【21:45】衞生署表示，經評估本港確診個案中的輸入個案，大多曾到英國、繼而為美國及歐洲國家，署方將於下星期一（13日）起進一步要求所有由美國和歐洲其他地區抵港航班、沒有出現病徵的人士必須在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在場等候結果。如當天來自上述地區的航班乘客超出中心的可容上限，有關旅客將獲准在採集樣本後返回家居或指定地點接受強制檢疫。

【20:00】據了解，威爾斯親王醫院今晚新增一名63歲初步確診女患者，她曾接觸第902宗確診的61歲居英男子。

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【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者。

張竹君：新增11宗確診，累計破千，至1001宗。6女5男，19至59歲。兩宗學生，另外#991與#629有關，#992與#777有關，#993是外傭，與僱主一家從外地回港。#998無外遊，去過尖沙咀酒吧All Night Long，是#976的女朋友。

個案連續回落至十多宗，張竹君認為一日的數據不能代表疫情緩和，「雖然低咗，但見到市民多咗出街，希望市民不要掉以輕心」。

何婉霞：留院678位，27位出院，仍有650位病人就診，14名危殆，476號由危殆轉嚴重。#854（確診警長）無其他長期病患。

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【15:35】香港醫學專科學院表示，留意到市民在復活節長假期，外出活動大增，相信會增加新型冠狀病毒感染的風險，故在此強烈呼籲市民應繼續提高警覺，不要因為近日確診數字有下跌而放鬆，應盡量留在家中。醫專又表示，感謝醫護人員為抗疫所作出的貢獻，希望市民保持警覺，以避免出現社區群組感染的風險，不然，醫護人員和各界所付出的努力或會付諸流水。

【14:00】港大袁國勇及瑪麗團隊記者會，介紹肺組織模型。

【11:13】政府早前公布第二輪防疫抗疫基金，健身中心營運者可獲一筆過10萬元津貼，而每名體育總會或體育機構的註冊教練提過一次7500元補助金。

但健身業界召開記者會批評，質疑健身中心在停業下得到的政府津貼較其他毋須停業的飲食業的8萬至20萬元少，認為津貼的比例不足。

【10:17】據悉今早屯門醫院新增一名初步確診26歲女患者，曾到荷蘭和秘魯，她亦曾與確診者接觸。

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【03:00】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，亞洲不少國家及地區面對第二波輸入個案爆發，當中香港及新加坡亦不能倖免。然而近日本港疫情漸趨平穩，周五（10日）新增確診個案回落至16宗。反觀新加坡，單日確診人數自4月5日起急增，最高峰4月9日單日增287宗，當中不少個案與外勞宿舍有關。

星港雙城疫情截然不同，中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為主因是兩地防疫措施實施時間，如本港早於農曆新年後已停課，惟新加坡因擔心影響經濟，「措施一開頭唔係做得好盡，就輸蝕咗」。

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【02:12】由周五起所有入境內地的香港貨車司機，須持有效健康證明，本港貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手稱，約兩千名跨境貨車司機未符新要求無法通關，影響本港食用品供應。新政執行首天車龍不斷，深圳當局周六凌晨（11日）公布，經港深政府商討後，未獲健康證明的跨境司機即日起可到深圳灣口岸接受檢測，但出結果前必須返港。

新冠肺炎│跨境運輸司機即日可到深圳灣檢測取證明 港府支付費用

亞博館中繼續有回港人士前往抽取樣本，以及等待驗測結果。（資料圖片／黃金棋攝）

【01:30】周五（10日）新增16宗確診個案，當中15人曾於潛伏期身處外地，八人為英國或美國留學生。有外遊記錄的個案中，有三人是完成14日強制檢疫後始確診，當中第978宗個案為51歲男子，他於3月20日返港，即早前已完成檢疫，至周五確診。他完成檢疫後，曾到過置地文華東方酒店及新蒲崗工廈等。

新增確診人士中，不少所住地點所價不菲，如第978宗個案住在半山地利根德里3號蘭心閣，藝人黎姿丈夫馬廷強於2007年，以逾2.8億元購入位該處一個複式單位。另外，第990宗個案、19歲女子住在半山堅尼地道4號豪宅君珀。

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▼限聚令升級延長▼

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【00:50】廣東省政府周五（10日）起規定跨境貨車司機入境內地時，必須提供健康證明。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指，新措施實行首天，不少司機都不清楚要求，內地核實證明的需時亦比平日多兩至三倍時間，令數百架貨車最終未能入境，或會影響本港未來的食用品供應。

據食環署資料，周五只有1,355隻內地活豬進口，較周四少三成，為今年2月以來最少；即使同日本地活豬增加供應近一倍，全日總活豬供應仍屬本月以來最少，以致活豬拍賣平均價創3月以來最高價，每擔（100斤）達3,911元，較周四貴14%。

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