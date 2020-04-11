新冠肺炎│跨境運輸司機即日可到深圳灣檢測取證明　港府支付費用

新冠肺炎疫情下，內地收緊香港貨車司機入境政策，由周五（10日）起所有入境內地的香港貨車司機，須持有效健康證明，本港貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手稱，約兩千名跨境貨車司機未符新要求無法通關，影響本港食用品供應。 新政執行首天車龍不斷，深圳當局今日（11日）公布，經港深政府商討後，未獲健康證明的跨境司機即日起可到深圳灣口岸接受檢測，但出結果前必須返港。

延伸閱讀：新冠肺炎│百跨境司機無健康證被拒入境內地 活豬少三成 貴14%

+ 3 + 2

核酸檢測採樣後須返港待檢測結果

深圳市人民政府口岸辦公室在微信公布，與香港政府商討後，決定自周六（11日）起，為檢測結果逾期及未接受檢測跨境貨車司機提供特別安排。貨車司機前往深圳灣口岸貨運通道，接受核酸檢測採樣後，須返港待檢測結果，證實沒受感染者方可入境內地。

跟據港府強制檢疫政策，跨境運輸司機獲得豁免14日家居檢疫。

深圳市人民政府口岸辦公室在微信的最新公布，跨境運輸司機可到深圳灣口岸做檢測。（網站截圖）

每次檢測350元 料翌日可獲證明

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手歡迎新安排及感激兩地政府接納建議，相信有助恢復運輸，並助開工不足的工友重投工作。他透露，每名司機每次檢測費為350元，料費用會由香港政府向內地當局支付。

陳迪手建議司機在非繁忙時間駕「吉貨車」到深圳灣接受檢測，減低對口岸運輸的影響，並提醒司機接受採樣後，須領健康登記表及特別事項通知書，之後必須返回香港等候檢測結果，一般而言，檢測翌日司機可獲批證明，即可往返兩地工作。

▼限聚令升級延長▼