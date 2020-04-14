DSE2020│逾2300師生聯署　促港府公布開考準則及應變方案

距離DSE開考日只餘十天，但教育局仍未就是否在下周五（24日）開考作最終決定。「香港教育同行陣線」發起聯署，促教育局及考評局盡快公布DSE安排細節及應變方案，截至今日（14日）下午1時半，已獲逾2,300名師生簽署。 教陣外務副主席陳一奇批評，港府多次用模糊字眼回應DSE開考安排，更沒交代過開考後突然出現爆發的應對方案，他形容情況令師生失望，學校難作試場及監考預備，亦為考生帶來壓力，「如果考試中途確診個案急升，怎處理？」

香港教育同行陣線發起聯署，促教育局及考評局盡快公布DSE的開考準則及應變方案。（「香港教育同行陣線」facebook相片）

教陣上周四（9日）起發起聯署，至今日下午約1時半獲得1,683名學生、390名教職員及227名市民參與。聯署批評當局上次在DSE原定開考日前六日才公布須押後，嚴重影響考生備試心情及安排，促教育局以考生及監考員安全為先，盡早公布是否開考的準則及後備方案。

教陣外務副主席陳一奇直言，學校、老師及考生皆十分重視文憑試，上月教育局在開考前急急公布押後，令一眾師生感到憤怒及失望，「內地都一早公布要延至7月才考高考，現在距離（DSE）開考只有約十天，（港府）都未確實公布！」

距離DSE開考日尚餘十天，但港府至今未就開考與否作確實公布。（資料圖片）

他直言，理解如期開考是行政安排最順暢、影響最低的方案，但疫情隨時可變，眾多未知數嚴重影響考生備試心情及學校準備，形容教育局以「很大機會」交代開考安排是過於模糊，欠缺明確安排及應變方案，促當局盡快公布詳情。

近日確診數持續都低，是大家都樂見的，但復活節紅假檢測數少，而且有潛伏期，如果一直到4月24日都單位數確診，開考是無可厚非，但如果考到一半，出現社區爆發或確診數字急升，怎處理？ 香港教育同行陣線外務副主席陳一奇

陳一奇要求當局盡快決定及公布開考準則，包括如連續多少天維持在單位數確診個案可繼續考試、試場防疫安排細節及不同情境的應變方案，另亦須表明什麼情況下須中斷考試，以及萬一未能開考的後備方案等。

他又說，疫情下學校須執行多項防疫措施，但當局未有仔細公布考試期間遇突發情況的應急方法，憂考場處理不一，影響公平性。「只提到有考生咳，要搬開他，但搬幾遠？考生被測到發燒但不願離開怎辦？」

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