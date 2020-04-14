【DSE2020】中學生罷課籌備平台訪問逾萬考生　九成反對如期考試

受新冠肺炎疫情影響，全港學校無限期停課，文憑試亦推遲一個月至下周五（24日）開考，教育局長楊潤雄近日亦指，極大機會如期開考，但仍需視乎疫情發展。 中學生罷課籌備平台今日（14日）早前透過網上問卷訪問過萬名文憑試考生，九成人反對如期開考，主要原因包括疫情未受控、擔心被感染等。被問及應變方案，八成人支持再延期考試。

中學生罷課籌備平台今日（14日）召開記者會，公布有關DSE安排及網上教學軟件(Zoom)問卷調查結果。（鄧穎琳攝）

中學生罷課籌備平台透過網上問卷形式，收集了來自456間中學、14,887名學生意見，當中10,503名屬應屆DSE考生，逾九成受訪考生反對在4月24日開考，原因包括疫情未受控（94%）、擔心社區隱形傳播鏈（92%）及憂慮再現大規模社區爆發（90%），更有六成半考生認為應14天內無確診個案才有信心考試。

逾七成受訪考生支持延期考試作應變方案，逾八成考生支持延期開考。

應屆考生盧同學指，獲派口罩有黃點、質量令人憂慮。通識科老師楊子俊亦認為，公開試行政安排不應高於考生利益，他稱，接觸到的老師多認為教育局及考評局給予指示不清，令考生面對巨大心理壓力，監考員亦難以適從，促當局盡快公布實際安排。