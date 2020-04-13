【DSE2020】楊潤雄：4月24日很大機會開考　疫情有變或需再延期

本港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，政府早前公布今年中學文憑試（DSE）筆試押後至4月24日開考。教育局局長楊潤雄今日（13日）在港台節目表示，截至目前仍以4月24日為開考目標，他指過去數天的確診數字有下降，但疫情仍未過去，社會疫情受控的情況下才能讓DSE更順利開考，因此呼籲市民盡量留在家中。 楊潤雄同時強調，若疫情出現變數，例如像3月般輸入個案大增，屆時仍有機會押後，他說：「如果大家都無信心，可能再延期都唔奇，但4月24號開考仍然係最大機會。」

教育局局長楊潤雄今日（13日）在港台節目表示，截至目前仍以4月24日為開考目標。（資料圖片）

楊潤雄表示，DSE考場內相對安全，進入試場後，考生之間不會交談、沒有社交接觸，考生亦需配戴口罩，若發燒則不能進入考場應考；考桌之間的距離1.8米，不少學校需加開8至9個班房應對，當局亦要求學校開放更多洗手間，避免學生過於聚集。

另外，政府早前推出的第二輪「防疫抗疫基金」，向根據《教育條例》註冊、提供非正規課程的補習學校發放一次過4萬元資助，預計惠及3,000所補習學校；學校的小賣部、食堂、餐廳營運者將獲一次過8萬元補助；亦會向學校供應飯盒的供應商，提供1萬元津貼。

楊潤雄表示，向學校理解後，飯盒供應商方面未收到太大問題，即使復課，仍需考慮初期是半日還是全日上課。他又指，補習社同時適用於薪金資助，同時4萬元或8萬元的資助較簡單直接，但他強調不能直接比較行業所得的資助金額。

楊潤雄說，4萬元只能提供予教育局註冊機構，Playgroup（幼兒遊戲小組）中心不屬於註冊機構，因此不適用，但他強調這些機構仍然適用於薪金資助。他承認，政府很難讓每個行業都不受影響，只能盡量支持。