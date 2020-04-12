【抗疫基金】張建宗懇請議員「急市民之所急」通過1,375億元撥款

立法會財務委員會將於4月17日舉行特別會議，審批政府為新一輪紓困措施申請的一筆過1,375億元撥款，政務司司長張建宗表示，將聯同12位司局長出席，詳細解答議員提問；他懇請議員本著「急市民之所急」的出發點，以整體社會利益為重，盡早通過撥款。

張建宗今日(12日)於網誌指，積穀防饑迎風浪，香港現正處於困難時期，正是善用儲備的時刻；新一輪紓困措施的開支總額為1,375億元，連同首輪「防疫抗疫基金」的300億元撥款，再加上《財政預算案》紓困措施所涉及的1,200億元，政府為市民和企業紓困的財政承擔總額達2,875億元，佔本地生產總值10%。

他指，作為負責任的政府，會以民為先，但在聚焦支援企業、紓解民困的同時，政府不會讓香港出現財政危機，亦會繼續推動香港的長遠發展，制定更針對性與前瞻性的策略，為其後的經濟復蘇鋪路，香港才能脫穎而出。

而連月來，政府推出多輪的紓困措施，為本港歷來最大規模和最大膽的施政措施，導致龐大的財赤金額，但現時情況特殊，且香港根基穩固，公共財政仍然穩健。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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立法會財務委員會將於4月17日舉行特別會議審批政府申請一筆過1,375億元的撥款，張建宗表示，會聯同12位司局長一同出席，詳細解答議員提問，懇請議員本著「急市民之所急」的出發點，以整體社會利益為重，盡早通過撥款。

他指，香港根基穩固，加上抗逆力極強，只要並肩攜手，堅忍自律，同心抗疫，香港定能挺過百年一遇的「疫風」，重新出發，邁步向前。