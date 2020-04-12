抗疫基金︳邱騰華：申請後最快兩至三周派錢　未涵蓋者有失業保障

新型冠狀病毒疫情影響各行各業，政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，當中包括最快下周一（20日）推出改良後的中小企百分百擔保計劃。商務及經濟發展局局長邱騰華相信新一輪基金涵蓋網絡最大，但仍難以用一種方式滿足所有人，若部份人無強積金戶口或失業，會以其他失業保障方式令他們受惠。 至於新一輪基金何時到手？邱騰華表示，希望沿用第一輪防疫抗疫基金方案，約兩至三星期批出；若行業無註冊制度，會與業界合作核實資料，以盡快批出資助。

邱騰華相信新一輪基金涵蓋網絡最大，但仍難以用一種方式滿足所有人。（資料圖片）

邱騰華接受電視節目《講清講楚》訪問時表示，第二輪防疫抗疫基金是前所未有廣泛支援計劃，除了協助企業保就業，還提供資金讓中小企度過難關，希望企業及勞工可捱過疫情。他稱，無論是前線或後勤工作者，基本上受僱便有強積金戶口，符合受惠資格，而自僱人士及自由工作者，亦同樣受惠；對於部分無強積金戶口人士，例如65歲以上仍工作的長者或失業人士，則透過其他失業保障方式照顧，而申請綜援亦提升收入限制，相信有更多人可受惠，強調難以用一種方式保障所有人，相信今次涵蓋網絡是最大。

被問及新一輪資助何時才能到手？邱騰華以旅遊業及賓館業為例，第一輪基金下只要有註冊，提供姓名及銀行戶口，經簡單核對後，約兩、三個星期已可領取資金，期望今次資助亦沿用有關方法。若行業無註冊制度，例如今次惠及的導遊及領隊或同時為多間公司服務，需行內人印證，可能會與旅議會合作做核對工作，目標是盡快批出資助，何時接受申請便視乎項目的準備情況。他表示，政府一直視乎疫情發展，一面設計，一面諮詢業界，在今年1至4月均有不同計劃出台協助，不認為當局支援來得慢，否則倒閉商戶更多，坦言兩輪基金涉及金額逾2800億元，要審慎處理，又稱政府必須可有穩健根基才能應對疫情。

部分企業非坐以待斃等政府錢

他指，疫情對經濟的打擊非兩、三個星期可處理，部分企業也非坐以待斃等政府的錢，例如會趁這段時間讓員工放假或培訓，為企業轉型；而會展也改為網上展覽，以電子形式把簡介放上網，利用科技轉型突破困局。

至於會否考慮以減租可扣稅或退稅方式鼓勵業主減租，邱騰華解釋香港地價及租金從來都是貴，但若企業無法支撐而倒閉，店舖也只能長期丟空，認為「困難時候，如果只分你我，計自己的數，不理大局時，大家都受苦」，稱不應只把責任推向另一方，包括政府，反之應各自承擔部分責任及互相幫助。

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