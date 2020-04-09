防疫抗疫基金｜記者會開場邱騰華「搶閘」　尷尬掉頭等林鄭月娥

因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的第二輪防疫抗疫基金備受關注，行政長官林鄭月娥周三（8日）下午6點，率領多位司局長見傳媒。林鄭月娥就例牌遲約五分鐘出現，作為「特區之首」，以為她都是第一個「衝出來」。 不過周三的記者會就出現尷尬一幕，商務及經濟發展局張邱騰華「搶閘」跑出，之後似是突然意識到前面是「無人之境」，才回頭找林鄭。 邱騰華批評港台節目違反一個中國原則，但又說不出理由，近來相當惹火，議員亦質疑他想升官，但他早前回應「對現在崗位以外的職位無任何興趣」。

▼邱騰華「搶閘」連環圖▼

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與以往記者會一樣，定必不會準時6點鐘就出來，這次等了約五分鐘，算是正常時間。

一開門，攝影記者紛紛舉起長短炮相機，捕捉官員進場的神情，供不同新聞稿件使用。但這次記者等不到林鄭，只等到邱騰華，為何商務及經濟發展局局長會第一個衝出來？特首呢？！

邱騰華一搶閘，行了兩步，似乎發現自己前面是「無人之境」，隨即回頭，回到門口，伸手示意找林鄭。以往都是林鄭率領一眾司局長見記者，這次當然不能離開。只見邱騰華待林鄭走出場後，低下頭與身旁的勞工及福利局局長羅致光有些互動。可惜大家都戴住口罩，難以讀唇知道二人在說甚麼。

4月8日防疫抗疫基金記者會，開場邱騰華「搶閘」，尷尬掉頭等林鄭月娥。（余俊亮攝）

現年60歲的邱騰華，2007年在曾蔭權治下做環境局局長，是政壇明日之星，到2012年又做梁振英的特首辦主任，2017年到林鄭做特首，改任商務及經濟發展局局長。早在去年6月，逃犯條例修訂衝突開始後，他就被記者問到「特首黑馬」問題，他斷言回答「這個問題是絕對沒有必要的」。

近日他高調批評港台記者追問世衛官員關於台灣會籍的問題，是違反一個中國原則，但在立法會上又解釋不到原因，說是「整個節目的製作」。他被議員質疑破壞言論自由，又被追擊是「想升官發財」、「等住做特首，想到個頭都發咗燒？」邱騰華回應稱，自己對現在崗位以外的職位無任何興趣，呼籲議員勿以不相關的事轉移視線。