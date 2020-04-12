新冠肺炎│許冠傑網上播「同舟共濟網上演唱會」 林鄭FB宣傳加持

因應本港新型冠狀病毒病肺炎（COVID-19）疫情，政府早前訂立《禁止群組聚集規例》，禁止多於4人在公眾地方聚集，大部分娛樂場所及大型表演節目停頓。歌星許冠傑順應網絡直播潮流，將於今日（12日）下午5時在各社交平台，舉辦「同舟共濟網上演唱會」。 直播演唱會亦吸引行政長官林鄭月娥在其Facebook專頁發文「宣傳」，稱希望市民記住《同舟共濟》中的一句歌詞：「香港是我家，怎捨得失去它。」

歌星許冠傑順應網絡直播潮流，舉辦「同舟共濟網上演唱會」，今日（12日）下午5時在各社交平台直播。

許冠傑「同舟共濟網上演唱會」將於今日下午5時舉行，將於全球各大新媒體及香港各大傳媒同步上線。按其宣傳指，是次活動許冠傑已以不扣除任何開支形式，率先捐出25萬元，全數平均捐給前通利琴行演唱會21位解散員工。

而直播亦吸引特首林鄭月娥在其Facebook專頁表示支持，她指自己近年均獲邀出席許冠傑演唱會，欣賞他和歌星譚詠麟的演出，林鄭形容：「有點和老友重聚的感覺。」

林鄭認為，粵語流行曲仍大有可為，香港製作的高質素演唱會將會是經濟邁向復蘇的重要元素，她早前與演出業協會會面，席間曾指康文署會與協會商量，如何在疫情過後可以在場地安排和場租方面提供支援，讓演出業盡快恢復，「希望由旦哥監製的許冠傑演唱會今年再在紅館舉行。」

林鄭月娥指，希望市民先在網上欣賞許冠傑的歌聲，並記住《同舟共濟》中的一句歌詞：「香港是我家，怎捨得失去它。」