新冠肺炎│復活節假大批市民出外　林鄭：希望大家早點回家

政情
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新冠肺炎疫情持續，昨日（10日）起是一連四日的復活節假期，是疫情下本港的第一個長假期，大批市民都忍不住到郊外走走，呼吸一下新鮮空氣。

特首林鄭月娥今晚（11日）在Facebook發帖說，從新聞報道知道有不少市民都按捺不住，到郊外走走、或到茶樓餐廳吃飯，「衞生防護中心張竹君醫生唯有繼續苦口婆心，呼籲大家留在家中，避免受到感染。」

林鄭特別叮囑，如果市民真的要外出吃飯，亦請確保你選擇的食肆做好六項規定，「希望大家食得安心，早點回家。」

林鄭在Facebook說，據她們觀察，大部分食肆都能合規，食環署也加緊巡查，確保食肆遵守六項規定，即不多於一半座位使用、每枱不多於四人、枱與枱之間有1.5米距離或其他分隔、戴口罩、量體溫和供應消毒搓手液，又指更重要的，是顧客要守規矩。

張竹君：基本上建議唔好出街食　可避免就避免

在今日的衞生署記者會上，有記者問衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，如何看有食肆「搭枱」情況，不少酒樓要求不認識的市民坐在一起。張竹君回應指，建議市民避免外出食飯，「基本上建議唔好出街食，可避免就避免」。

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