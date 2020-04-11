新冠肺炎│復活節假大批市民出外　林鄭：希望大家早點回家

新冠肺炎疫情持續，昨日（10日）起是一連四日的復活節假期，是疫情下本港的第一個長假期，大批市民都忍不住到郊外走走，呼吸一下新鮮空氣。

特首林鄭月娥今晚（11日）在Facebook發帖說，從新聞報道知道有不少市民都按捺不住，到郊外走走、或到茶樓餐廳吃飯，「衞生防護中心張竹君醫生唯有繼續苦口婆心，呼籲大家留在家中，避免受到感染。」

林鄭特別叮囑，如果市民真的要外出吃飯，亦請確保你選擇的食肆做好六項規定，「希望大家食得安心，早點回家。」