【政壇諸事町】林鄭訪入境處協助小組　fb小編蝦碌致內部指示流出

新冠肺炎「重災區」之一鑽石公主號郵輪上,上有76名香港患者,當中有3人死亡,其餘已經全數回港,負責在日本協助港人的多部門聯合小組亦功成身退。 行政長官林鄭月娥今日(10日)在facebook發表相片,探訪入境處協助小組,讚揚各方努力。不過在發布其間有小小插曲,就連建議採用甚麼相的一句都「照出街」。

兩個月行動告一段落 多個部門鼎力襄助

林鄭表示,隨着今日最後一名鑽石公主號郵輪的香港居民乘客在日本留醫後康復回港,歷時兩個月的援助行動亦告一段落。

在此其間,保安局、入境處、食衞局、衞生署、醫管局及駐東京辦事處的員工均出力協助,其中入境處的「協助在外港人小組」和駐東京經貿辦的人員,在彼方四出奔走,保安局副局長區志光和入境處處長曾國衞亦帶領團隊,到日本安排專機接回滯日港人。

林鄭指,成個援助行動全賴上述各部門人員「絞盡腦汁,群策群力,克服一個又一個的拓挑戰。我為他們感到自豪!」

感謝中日兩國部門、機管局及國泰協助

林鄭又藉此機會感謝中國外交部駐港特派員公署和中國駐日大使館的支持,以及日本政府的配合,又感謝機管局、國泰航空和機組人員的協助。

林鄭表示,外交部駐港特派員公署和國家駐外的使館一直是港府協助在外港人時的重要伙伴,在他們的安排下,今日亦會有20多名滯留摩洛哥的港人乘坐包機經廣州回到香港。

她說:「這份國家的關懷和照顧不正是『一國兩制』制度下港人的最佳保障嗎?」

然而,這篇文章在facebook刊出時出現「蝦碌」場面,facebook小編首先貼出相片並只發放一句話:「行政長官探訪入境事務處為『協助在外港小組』打氣」,罕有沒有詳細內文。

1分鐘後該帖更新內容,雖然貼上林鄭文章,但卻再次「蝦碌」,竟然加上建議附上圖片的句子「Text as revised below and should we use the photo I took at ImmD with AHU colleagues or you can think of another suitable one.」

該句子在不足1分鐘內極速刪除,可見小編的反應亦十分快,相信「阿姐」亦不會介意這程度的「內部指示意外流出」。