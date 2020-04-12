【新冠肺炎】醫管局總部文職員工家人確診　已清潔辦公室

新冠肺炎疫情持續，本港今（12日）新增4宗確診個案，累計宗數達到1,005宗。 醫管局總行政經理何婉霞表示，社交媒體有訊息提及屯門醫院一名急症科護士、博愛醫院一名社康護士及總部辦事處一名員工確診，她澄清指，涉事三人只是曾接觸確診患者的密切接觸者，並非確診患者。其中醫管局總辦事處則涉一名文職員工家人確診，該員工已被送往隔離營檢疫。醫管局已安排清潔辦公室及通知同事，另加強溝通。

何婉霞指，醫管局總部有文職員工家人確診，已清潔辦公室及通知其相關同事。（資料圖片）

至於染疫的第854宗個案、即西九龍警區機動部隊警長，情況仍屬危殆。何婉霞指該病人現時仍需插喉和使用呼吸機。連同其在內，共有13名病人仍然危殆。

衞生署明天（13日）起要求所有由歐美地區抵港人士，需在亞洲國際博覽館內採集樣本及等候結果。（資料圖片）

衞生署早前宣布，美國及歐洲其他地區抵港、無病徵人士，由明天起需前往亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心，收集深喉唾液樣本，並在場等候結果。被問到為何不規定所有旅客均需檢測，以及會否擴展至所有口岸，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，亞博有地理限制，一日只可容納400人，倘在此人數之內，則可留在原地等待結果。她又解釋，只將歐美人士納入其中，是由於不少確診個案由歐美傳入，屬於高危，遂有相關安排。至於其他陸路口岸，張竹君認為，未能提供較大空間安排感染控制措施。

一般程序下，採集樣本後會送往化驗所，需時數小時等候結果，倘證實呈陰性，亦非陽性病人的密切接觸者，則可離場回家接受14天強制檢疫，張指整個檢測至完成過程或需7至9小時。

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