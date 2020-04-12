【新冠肺炎】本地個案僅單位數　專家指限聚令有效　延長需再商討

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，昨日（11日）確診宗數突破一千宗，亦是連續三日本地無外遊個案均錄得單位數字增幅，且無源頭不明個案。 政府專家顧問團成員、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（12日）形容此屬「好好嘅現象」，形容政府推出多項措施包括限聚令、限客令等有效，但是否延長需視乎之後的確診數字，需平衡對社會及不同行業的影響。他又稱連日假期見到不同埸所均人頭湧湧，提醒市民應繼續做好個人衛生。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌（香港電台直播片段截圖） 香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌在香港電台節目《城市論壇》上提到，近日的本地個案宗數增幅只得單位數，且暫無源頭不明個案，是頗好的現象。他估計是因為自3月19日之後本港要求入境人士強制檢疫並接受檢測，令疫情相對容易受控，而措施生效前回港的人亦已過潛伏期，「要爆嘅都爆完」。 醫生憂內地解封引起新一波傳播 同場的香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀則提到，已爆發近一個月的酒吧樂隊群組，至近兩日仍有新增第三代傳播個案，加上內地部份城市解禁，憂將有另一波由內地城市傳入的傳播風險。 許樹昌表示，首批武漢乘包機回港的400多名港人當中，有1人確診，有4%人有抗體，而近日第二批包機返港的是武漢以外的湖北人，這批「外圍」人士被困兩個月外出機會不多，相對風險不高，相信家居檢疫措施已足夠，最好當然是可以為這批人留樣本做檢測。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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限聚令暫生效至4月23日 專家：延長與否需視乎有無大型社區爆發

為更有效控制疫情，政府自三月底起推行新例，限制人群在公眾地方聚集，亦為食肆設客人數目及座位限制，要求部份娛樂場所關閉停業，此一系列措施延長生效至4月23日。

許樹昌認為，政策目的是為截斷社區傳播鏈，近日見到本地個案數字下跌，顯示該類措施有效，至於需否延長，要視乎日後是否能維持在本地個案單位數、無大型的社區爆發。他指出，未必要長期限制不准4人在公眾地方出現，但食肆的桌子應要繼續放得較疏落，保持環境衛生，政府需平衡措施對社會及不同行業的影響。

醫院管理局港島東聯網總監陸志聰亦認同，延長法令需從民生角度出發，「條橡筋抆得耐係咪可一直抆落去？」市民若長期在家，出現情緒反彈或對整體風險更大，他指政府對疫情的反應快，若之後情況好轉相信可放鬆少少，但他直言難有「水晶球」預計疫情何時完結。