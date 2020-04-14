新冠肺炎｜「光房」同屋返港需家居檢疫　單親媽媽暫遷出有原因

新冠肺炎肆虐，人心惶惶。這間800多平方呎的主題式社會房屋「光房」，以繪畫為題，也滿載人情味。單親媽媽Eva與兒子Evan，與另一戶單親家庭共住。同一屋簷下，家居共用，接觸頻繁，Eva月前主動提出暫遷至友人家中，以便騰出空間，讓由內地返港的「同屋住」家庭接受家居檢疫，「唔想佢哋困在房入面，大家都好。」 「要有光」創辦人及行政總裁余偉業表示，內部規定同屋共住的「光房」不可作家居隔離之用，惟租戶體現互助互愛精神，「已經好似一家人咁。」

Eva和兒子現時居於以繪畫為主題的「光房」，其同住的另一單親媽媽，早前由內地返港，Eva主動提出暫遷，予她安心留在家中家居隔離。（余俊亮攝）

經濟轉差 查詢入住社會房增10倍

余偉業表示，「要有光」旗下共提供百多個單位，共分布17區，「光房」主要是供單親媽媽合租共住，「光屋」則是全屋出租予一家大小。「要有光」會按租戶狀況制定租金，包括其收入及儲蓄水平等，租期最長三年。有別於坊間高昂房租，街坊至今仍能以一己之力交租，余表示，暫毋須提供減租或租金補貼。

疫情下，經濟轉差，面對霎時難關，短貧戶湧現，要有光接獲的查詢亦直線上升，3月中以來，來電數十個，升幅增十倍，「以往只係每月幾個電話，依家係每日幾個電話」；與此同時，亦有不少良心業主伸出援手，他說有業主於上月「趁低吸納」，購入油尖旺單幢樓一個單位，作長期投資，並義借出租。

「要有光」獲利希慎基金資助，接受由科大捷和實業創新環境健康技術聯合實驗室研發的新型多層次抗病毒塗層，進行家居噴灑服務。該港產抗病毒塗層有效期長達90天。（余俊亮攝）

余偉業表示，經濟轉差，要有光接獲的查詢亦直線上升，3月中以來升幅增十倍。（余俊亮攝）

要有光不允以社會房屋作檢疫之用

「光房」主要是合租共住，余偉業表示，一直有提醒租戶注重公共空間衛生，近日疫情肆虐，「要有光」獲利希慎基金資助，接受由科大捷和實業創新環境健康技術聯合實驗室研發的新型多層次抗病毒塗層，進行家居噴灑服務，逾百戶家庭受惠。

現時內地返港和海外返港人士需要接受家居隔離，余偉業指，已知至今只得兩至三戶需接受家居檢疫，要有光設內部指引，不允以居所作為檢疫之用，「一屋兩或三伙人，我地要慎重處理。」

Eva主動提議暫時遷至友人家中，予同屋的家庭可安心在家中隔離，「唔想佢哋困在房入面，咁樣好慘。」（余俊亮攝）

暫遷出原因：不想「同屋住」困在房內隔離

Eva與6歲的兒子，現時與「同屋住」合租位於紅磡一個「光屋」單位，至今大半年。同一屋簷下，兩位媽媽、以及兩名小孩，共用客廳、廚房及廁所，「會一齊煮食、一齊分享，會無可避免有所接觸。」

該「同屋住」家庭於疫情期間曾前往內地，2月底歸來，需強制家居檢疫14日。Eva主動提議暫時遷至友人家中，予他們可安心在家中隔離，「唔想佢哋困在房入面，咁樣好慘。」她指，事後全屋曾進行大清潔，亦由於已過潛伏期，不擔心中招染疫。

Eva是單親媽媽，平日主要靠餐廳兼職維持生計，「趁阿仔返學時間做」，不過新冠肺炎襲來，飲食業重挫，手停口停，目前只得靠積蓄過活，「都有搵過其他工，不過市道太差。」無工開下，只能與兒子留家抗疫，「畫畫、做瑜伽」，雖然並不苦悶，但她期望疫情盡快受控，可盡快重返職場，兒子亦可復課學習。

疫情下，Eva與兒子留家抗疫，「畫畫、做瑜伽」，雖然並不苦悶，但她期望疫情盡快受控，可盡快重返職場，兒子亦可復課學習。（余俊亮攝）

社企「要有光」於2013年成立，先後推出首個社會房屋項目「光房」，向業主承包單位，以可負擔及與市值脫勾的租金提供基層房屋予單親婦孺，另設「光屋」社會房屋計劃。