業主放棄劏房牟利 　低市價租予「要有光」　推「畫藝人光房」

紅色的櫥櫃加上黃綠格仔地磚，呈現一種舊香港味道，牆上掛滿小朋友的畫紙，這是社會地產機構「要有光」推出第二間主題式進階光房「畫藝人光房」。 約800呎的單位改建成充滿藝術氣息的地方，皆因業主黃女士是個愛畫之人，她腦海一度閃過將空置單位改成劏房牟利的念頭，卻捨不下父親設計的單位，最後交予「要有光」租予單親家庭，希望透過繽紛的色調，令有需要的人擁有一個快樂的安居之所。

(區嘉樂攝)

位於紅磡的「畫藝人光房」，具六十年代風格。「要有光」創辦人及行政總裁余偉業表示，因業主黃女士與她的母親均喜歡畫畫，決定改造單位成為一個大畫室，「我哋希望基層小朋友唔好等到搵到錢或者上樓後，先去發展潛能。」

曾想劏房牟利

黃女士自幼稚園時，便入住該單位，她憶述當時任職教師的爸爸剛買入單位，親手畫圖則設計，特意為每個房間設置氣窗。加強通風，「打開門有對流，連冷氣都唔駛開。」

+ 8 + 7 + 6

低市值三至四成出租

黃女士於1984年結婚後，便遷出單位，其後兒子回流香港後暫住單位，及至去年搬走後，她指家人一度打算將單位改裝成劏房，因租金利潤龐大，惟她不希望改動家父的心血，輾轉下得知光房計劃，認為可幫助有需要的家庭，於是決定以約市值租金三至四成租出物業。

她表示，翻新後的單位仍為保留昔日的氣息，包括吊線、陳舊的時鐘及飯廳中央裂痕的格仔，是她與妹妹舊日跳橡筋繩留下的足跡，令她相當感動。

大廈建於1964年，業主黃女士從幼稚園便居住於此。(區嘉樂攝)

而牆壁上掛著黃女士媽媽的畫作，她笑指一家人都熱愛畫畫，母親於2007年遇上交通意外後，便患有腦退化症，晚年母親透過畫畫、寫字抒發心情。

余偉業表示，機構特意不去改動單位的間格，保留3房1廳的設計，現時有一戶單親媽媽及三名子女去年12月入住，另外兩戶將於農曆新年前後入伙。

負責復修的藝術家吳運忠表示，單位重新呈現業主使用多年的傢俱，包括松花綠木框氣窗、黃綠格仔地磚及入荀飯桌，他憶述當時看到飯桌的木板破爛不堪，他將防火板復修好，再貼上訂造玻璃，儼如全新。

同時他亦把大廳佈滿本土畫作、歷史照片及一些懷舊用具如焗爐、收音機等，充滿舊香港氣息。吳運忠同時亦是畫室的教師，每周亦會舉辦畫畫班，約有11名光房家長及小朋友參與，他希望製造更多機會予小朋友接觸藝術，發揮潛能。

下個主題光房以手藝作主題

余偉業透露，機構計劃於三年內推出100間主題式光房，至於下一個進階光房，則位於離島區，並以手工藝為主題。