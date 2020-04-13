【新冠肺炎】疫情削非緊急服務　病人冀轉私院作頭骨手術騰空資源

新型冠狀病毒肺炎為公營醫療系統帶來的壓力，醫管局2月起大幅削減非緊急服務，集中資源應對疫情。有病人組織表示，非緊急手術等醫療程序需延後影響很多病人，其中有需接受重置頭骨手術的病人，接連因醫護罷工及疫情，需兩度延期手術。相關病人家屬目前希望能轉往私家醫院接受手術，騰空公立醫院的壓力。

社區組織協會幹事彭鴻昌望醫管局平均分配醫療資源，盡快恢復部份受影響服務。（資料圖片／羅君豪攝）

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌今（13日）早在港台節目指，疫情下非緊急手術等醫療程序需延後，影響很多病人，他表示理解因院內感染控制，而減少非緊急手術，但現時變成「馬拉松式長途賽」，若醫管局只以院內感染控制、「短跑賽」為原則，他對相關策略則存在疑問，醫管局稍後應檢視甚麼類型的非緊急服務能恢復，並應與私家醫院作進一步合作。

彭鴻昌指，目前只有三成至四成合適病人，能透過公私營合作計劃，轉往私家醫院治療。

許先生表示，其妻子去年12月腦血管問題入瑪嘉烈醫院接受治療，其後需接受重置頭骨手術。他表示，醫院於1月時提及2月3日有空檔，但當時碰上醫護罷工，所以需要延期，現時由於疫情需再度押後，手術仍遙遙無期。

許先生稱，目前或已不能裝回原有頭骨，需裝人造頭骨，早前他曾向主診醫生反映能否轉往私家醫院進行手術，騰空公立醫院的壓力，惟目前仍未獲回覆。