【新冠肺炎】醫管局研逐步恢復非緊急服務　病人組織促分配好資源

因應新型冠狀病毒肺炎在港爆發為公營醫療系統帶來的壓力，醫院管理局2月中起大幅削減非緊急服務，務求集中資源應對疫情，惟疫症蔓延至今未有平息，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（12日）提到，非緊急手術的節數較疫情爆發前減少約一半，但疫情已成持久戰，其他服務不能長久暫停，正研究可行方法逐步恢復早前暫停的服務，但仍需視乎整體承載能力，人手及保護裝備等。 有病人組織稱，明白醫管局起初暫停服務的緣由，但現時疫症已變成「馬拉松」，不應再視作「短途賽跑」般應對，期望醫管局可有效分配醫療資源，盡快恢復部份非緊急服務。

非緊急手術節數減少約一半

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞提到，醫管局起初暫停服務是源於疫情漸嚴竣，部份非緊急服務如內窺鏡、非緊急手術等服務節數減少約一半，但現時疫情已成持久戰，顧及市民整體健康，這些服務不能長久暫停，當局正研究在可行情況下，逐步恢復早前已暫停的服務，但需視乎醫院整體承載能力、人手及保護裝備等能否配合。

部份公院內的專科服務亦嘗試轉變新服務模式，如在精神科的住院病人試行視象診症，專職醫療有提供視象服務，在將軍澳醫院耳鼻喉科亦有此服務。

5名公院病人轉到私院做放射治療

何婉霞透露醫管局早前擴大公私營協作計劃的名額及涵蓋對象，包血液透析、放射造影、電腦掃瞄、磁力共振、大腸鏡檢查等服務，亦正積極開展新服務，望分流部份病人到私院就診。

她又稱截至今年3月31日，已轉介53名有黃疸的初生嬰兒到私家醫院「照燈」，有4名孕婦轉介到私院剖腹產子，亦有5名病人轉到私家醫院接受放射治療。

社區組織協會幹事彭鴻昌望醫管局平均分配醫療資源，盡快恢復部份受影響服務。（資料圖片／羅君豪攝） 病人組織：疫症屬「馬拉松」 不宜當作「短跑」應對 關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指，得悉一名病人接連因醫護罷工及新型肺炎疫情，錯失接受重置頭骨的手術機會，手術雖被歸類為非緊急，但一直不接受手術，或未能在「黃金復康期」半年內開始復健。彭鴻昌稱，明白醫管局在疫情初期需削減服務，但至今爆發兩、三個月仍未平息，疫情已變成「馬拉松」，當局不應再以短途賽跑的方式應對。 他續指，整間醫院除了感染控制外亦有不同類型病人有需要，例如部份長期病患者雖有相應藥物，但若未有在家定期檢查，又無機會到醫院檢查，或會影響病情。至於視象診症的做法，彭認為精神科這類不需「觸診」的病人或較適合，但需試行才可得知診症成效會否打折扣。彭鴻昌促醫管局平均分配醫療資源，盡快恢復部份非緊急服務。

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