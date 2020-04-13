新冠肺炎｜消息：駿洋邨擬全開5座大廈檢疫　八鄉組合屋月底交付

本港昨日（13日）錄得4宗新增新型冠狀病毒肺炎確診個案，累計1,005宗疑似及確診個案，檢疫中心容納量接近飽和。衞生署由4月11日起推出「10+4」措施，即有需要時可安排檢疫人士在入住檢疫中心10天後，通過病毒測試及醫護評估的人士，餘下4天可返回家居繼續隔離檢疫。

據了解，當局正準備動用駿洋邨檢疫中心剩餘兩座大廈，由此意味駿洋邨5座大廈將全數劃歸檢疫用途，同時或需動用駿洋商場，供前線指揮部遷入；此外，八鄉少年警訊永久活動中心加建的組合屋，亦可如期於4月底完成，屆時將交付作檢疫用途。《香港01》正就情況向衞生署查詢。