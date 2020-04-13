新冠肺炎｜消息：駿洋邨擬全開5座大廈檢疫　八鄉組合屋月底交付

本港昨日（13日）錄得4宗新增新型冠狀病毒肺炎確診個案，累計1,005宗疑似及確診個案，檢疫中心容納量接近飽和。衞生署由4月11日起推出「10+4」措施，即有需要時可安排檢疫人士在入住檢疫中心10天後，通過病毒測試及醫護評估的人士，餘下4天可返回家居繼續隔離檢疫。
據了解，當局正準備動用駿洋邨檢疫中心剩餘兩座大廈，由此意味駿洋邨5座大廈將全數劃歸檢疫用途，同時或需動用駿洋商場，供前線指揮部遷入；此外，八鄉少年警訊永久活動中心加建的組合屋，亦可如期於4月底完成，屆時將交付作檢疫用途。《香港01》正就情況向衞生署查詢。
據了解，當局正準備動用駿洋邨檢疫中心剩餘兩座大廈，由此意味駿洋邨5座大廈將全數劃歸檢疫用途，同時或需動用駿洋商場，供前線指揮部遷入。
早前石硤尾警署兩名警員先後確診染疫，122名機動部隊警員被列為緊密接觸者，全數送往駿洋邨隔離。政務司司長張建宗4月5日於網誌表示，正爭分奪秒透過翻修和加建工程增建檢疫單位，於3月中旬起已積極預備於駿洋邨第3及第4座，增加更多檢疫單位，目標在4月內增加約1,660個單位。
或動用駿洋商場作指揮部
據了解，目前檢疫中心容納量接近飽和，駿洋邨先後啟用3座大廈作檢疫用途，但使用量持續高企，使用率一度逾八成。當局正準備動用駿洋邨剩餘兩座大廈，負責管理的民安隊，以及紀律部隊義工近日陸續搬入物資。
據悉，目前駿洋邨前線指揮部設於其中一座未啟用的大廈內，若全數5座投入檢疫用途，屆時或需一併動用駿洋商場，供前線指揮部遷入。
八鄉少年警訊加建120間組合屋 如期月底交付
另外，政府早前徵用八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營作檢疫中心，警務處於3月31日移交衞生署，首階段提供約80個單位。據了解，中心內臨時加建的120間組合屋，可如期於4月底完成，屆時將交付作檢疫用途。
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