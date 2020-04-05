【新冠肺炎】張建宗：政府冀4月內可於駿洋邨增加1660個檢疫單位

新冠肺炎肆虐，政務司司長張建宗今(5日)於網誌指，本港的確診個案數字正在遞增，當中不少本地感染病例無法追蹤其感染源和傳播路徑，令人非常擔憂；隨疫情迅速發展，檢疫設施需求大增，因此政府正透過翻修和加建工程，增建檢疫單位，而三月中旬起，已積極預備於駿洋邨第三及第四座增加更多檢疫單位，目標是在本月內增加約1,660個單位。

張建宗指，自3月19日至3月31日，政府已向海外來港人士發出超過51 000張強制檢疫令，合共有約80人涉嫌違例。另外，三人早前違反強制居家檢疫令被檢控，並被判處即時監禁。

而檢疫中心是防疫的重要防線之一，入住人士主要是與確診患者有密切接觸的人士；受檢疫期間，衞生署會密切監察他們健康狀況，若出現病徵會迅速安排送院隔離治療，情況有助減低社區傳播風險；他指，政府一直努力尋找合適選址並盡快增加檢疫設施，目前位於火炭駿洋邨、柴灣鯉魚門公園及度假村、荔枝角饒宗頤文化館翠雅山房及元朗八鄉少年警訊永久活動中心（少訊中心），合共提供約1,740個單位，超過四成現正使用。

然而，隨著疫情迅速發展，檢疫設施的需求亦大為增加，因此政府現正爭分奪秒透過翻修和加建工程增建檢疫單位，於三月中旬起已積極預備於駿洋邨第三及第四座增加更多檢疫單位，目標是在本月內增加約1 660個單位。

張建宗指，位於火炭駿洋邨、柴灣鯉魚門公園及度假村、荔枝角饒宗頤文化館翠雅山房及元朗八鄉少年警訊永久活動中心的四間檢疫中心，合共提供約1,740個單位，超過四成現正使用。(政務司司長網誌圖片)

至於柴灣鯉魚門公園及度假村、西貢戶外康樂中心、少訊中心和位於竹篙灣的政府土地，透過組裝合成建築方法合共增建至少約1,000個單位的檢疫設施，預計可於四至七月份分階段完成及投入使用。