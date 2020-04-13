荃灣路德圍食肆人頭湧湧　市民：擔心都要除口罩掃街、吸新鮮空氣

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，在「限聚令」下的復活節假期步入最後一日。今日（13日）繼續有不少市民外出，在荃灣路德圍有不同種類的小食店，吸引大批市民「掃街」邊食邊行。今午約2時起，路德圍已有過百名市民在不同小食店外排隊購買食物，或等待進入餐廳，不少人更在擠擁的街頭上除下口罩進食。 有除下口罩的市民坦言擔心疫情，但直言在家中太苦悶，故在假期相約朋友外出，並笑言要除下口罩「吸下新鮮空氣強身健體」。亦有市民指因太肚餓，故即使擔心也要除下口罩在街上進食。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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今日下午的荃灣路德圍重現疫情前該處人山人海的景象，至下午2時更有大批市民排隊購買豆腐花，聚集的市民人數目測過百人，令街頭變得擠擁，人與人之間距離甚近。不少市民買完小食後，更立即在街上除下口罩享用美食。

市民蕭先生、陳先生及黃先生一同排隊等待進入餐廳。其中陳先生未進食已先除下口罩，笑言除口罩當然擔心，「但想吸下新鮮空氣強身健體」，其後又補充指自己是抹鼻涕。他補充，連日留在家中太苦悶，故外出與朋友食飯散心。同行的蕭先生則指沒有想過街上有這麼多人，「可能因為係紅日」，外出會帶消毒洗手液等，在餐廳中會待食物到才除口罩，以達防疫目的。

市民林先生在街上除下口罩進食手卷，他坦言擔心疫情，訪問時亦立即戴回口罩，並稱「太肚餓所以買完要即刻食，除口罩都要㗎啦，唔係點食嘢！」林笑言訪問後會繼續除口罩進食，但會多洗手，進食前亦會先用酒精搓手液消毒。

林先生的朋友謝先生就指，由於在家中太悶，故相約朋友出外，「間唔中都要出街唞氣」。他認為街上比預期多人，因此會更著重衞生，亦不會摸街上的物品。

何女士則除下口罩進食豆腐花，她認為除口罩問題不大，因為會選擇較少人及空曠的位置進食，「起碼一呎範圍無人先除」。她又指頸上聲稱可淨化空氣的儀器，故短暫除下口罩亦不太擔心。她又強調，會在必要時才外出，「玩就一定唔會，拜山呢啲必須嘅先出街」。

外出市民數目回升，但有商戶指幫助不大。有手卷店的職員認為，即使復活節假期街上市民亦不是太多；另有小食店職員稱在復活節假期四日生意稍為上升，但仍未如疫情前多，認為即使生意增加亦只屬「虛火」。