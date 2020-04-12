復活節│疫情下泳灘成假日熱點 　家長：免子女在家看電視損視力

「限聚令」下的復活節長假期踏入第三日，雖然政府呼籲市民盡量留在家中， 但仍然有不少市民趁着復活節假期到郊外，石澳泳灘成為市民熱門之選。 有攜同小朋友到海灘的家長表示，疫情下連日來小朋友要留在家中，擔心他們經常看電視會令視力受損，所以特意趁假期帶小朋友出外活動一下。亦有五人家庭的媽媽表示，三個小朋友尚年幼，雖然不是經常外出，但認為「限聚令」不豁免五人家庭對日常造成少許不方便，認為規例「有點奇怪」，例如外出食飯不能同枱坐。

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4月12日，天朗氣晴又和暖，大批市民到石澳享受復活節長期周日，有外籍居民已急不及待穿泳衣暢泳。（歐嘉樂攝）

廣播禁止灘內逾4人聚集

復活節長假期踏入第三日，不少市民趁着假期到郊外，石澳沙灘成為市民熱門之選。下午約2時，鄰近泳灘的石澳停車場已泊滿私家車，馬路亦不時見到車龍。在泳灘上，見到不少一家大細的身影，大部人都除下口罩遊玩，而沙灘亦不時有廣播，指灘內禁止超過四人的聚集。



有攜同小朋友、一行七人到海灘的陳女士表示，疫情下連日來小朋友要留在家中，擔心他們經常看電視會令視力受損；加上政府下令大部份娛樂場所需要停業，只剩下郊遊選擇，所以特意藉着假期帶小朋友出外活動一下。雖然疫情持續，但陳女士在泳灘上並未有戴上口罩，她指現時疫情已有好轉，每日確診人數亦有所回落，所以不太擔心。

政府日前宣布延長「限聚令」，禁止超過四人聚會，但她解釋指同行的全部是同住的家人，平時一般不會一同外出。

陳女士認為，在多人的地方戴上口罩「保險啲」，是保護自己亦是保護他人的做法。（歐嘉樂攝）

五人家庭外出食飯不便

育有分別1歲、3歲和6歲小朋友的曾女士，一家五口到石澳泳灘，她指以往放長假都會選擇外遊，但現時疫情在全球肆虐，無法外遊下特意選擇到郊外。雖然不是經常外出，但她直言「限聚令」對於五人家庭而言造成少許不方便，到餐廳進餐一家人都要分開坐，認為五人家庭在限制令下應該納入豁免，覺得規例「有點奇怪」。

「限聚令」雖然豁免同住家庭，但食肆則規定一枱只可坐四人，不設豁免，所以同家庭都得分開坐。

五人家庭的陳女士指「限聚令」對自己造成少許不便，認為政府應將納入豁免。（歐嘉樂攝）

泳灘罕見戴口罩 陳女士：保護自己亦是保護他人



在泳灘上大部人都沒有配戴口罩，唯獨帶同小朋友與友人到泳灘的陳女士和其子女全部都有戴上口罩。陳女士表示，不太擔心疫情，但認為多人的地方戴上口罩「保險啲」，是保護自己亦是保護他人的做法。她又指到郊外較容易找到通爽的地方，可以「大家散開坐」，希望小朋友能藉著到郊外吸收陽光，保持健康體魄。