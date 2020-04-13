【新冠肺炎】執法人員巡查食肆逾4萬次　逾兩周以來14宗檢控

新冠肺炎持續，港府延長「限聚令」及各指定場所停業至本月23日。自禁令生效半個多月以來，7個政府部門合共就「限聚令」巡查2.6萬次，發出4,093次勸喻：另警方共發出62張定額罰款告票，但未有部門作任何檢控。 規管各場所的禁令及特別措施方面，各部門共巡視食肆4.1萬次，發出2,208次勸喻及14宗檢控，當中以警方執法數字居首，包括10宗檢控，其餘場所至今則錄得零檢控。

警方早前聯同食環署巡查食肆。（余俊亮攝）

規管各場所的《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）繼續生效，餐飲業務負責人及表列處所管理人違反規定即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。截至今日零時零分止，食環署、衞生署、警方及民政事務總署共巡查餐飲業務場所4.1萬次、勸喻2208次及14宗檢控，當中以警方巡查、勸喻及檢控數字居首，分別錄得3.7萬次、1840次及10次，另食環署亦作出4次檢控。

遊戲機中心、健身室、夜店等場所方面，6個政府部門合共巡查3878次，另發出36宗勸喻，但未錄得任何檢控。

禁止多於4人聚集的「限聚令」（第599G章）於上月29日生效，截至今日零時零分止，警方、衞生署等7個政府部門共巡查2.6萬次，當中以康文署最多，共錄得1.7萬次，其次是漁護署及警方，分別巡查3685次及2169次。7個政府部門累計發出4093次勸喻，依次是康文署、漁護署及警方，分別有3148次、378次及339次。

根據條例，任何人參加受禁群組聚集、組織受禁群組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬違法，最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。參加受禁群組聚集的人，可藉繳付定額罰款2000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

警方至今巡查餐飲場所共3069次，並根據規例第599F章，發出10宗檢控。(資料圖片)

食物環境衛生署長劉利群昨(12日)提到，若食肆因不遵守規例被檢控，不排除不獲第二輪「防疫抗疫基金」資助。

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