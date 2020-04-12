抗疫基金│限聚令寬限期已過　食環署長：食肆違規遭檢控或不資助

政府早前推「限聚令」，3月28日起食肆餐桌間需有1.5米距離、不得多於4人同桌。食物環境衞生署署長劉利群今（12日）早在商台節目表示，首輪「防疫抗疫基金」下，已批出逾2萬宗食肆資助申請，但她同時警告，若食肆曾因違反「限聚令」要求而遭檢控，當局考慮其資助申請時會作更慎重的考慮，或不會批出資助。

劉利群指，當局正處理兩宗檢控個案，若食肆曾因違反「限聚令」要求而遭檢控，當局考慮其資助申請時會作更慎重的考慮，或不會批出資助。（資料圖片）

劉利群：正處理兩宗檢控

政府在首輪「防疫抗疫基金」下設立食物業界別資助計劃及持牌小販資助計劃，合資格並營運中的普通食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人，可獲一次性20萬元資助；小食食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、烘製麵包餅食店及燒味及鹵味店的持牌人，可獲一次性8萬元資助。

食物環境衞生署署長劉利群表示，首輪接獲申請2萬多宗，目前當局已批出逾2萬宗申請，涉及27億元。第二輪「防疫抗疫基金」將資助堂食食肆，僱主需承諾6個月內不裁員，100平方米以下的食肆可獲25萬元資助，分兩期支付。

劉利群指，食環署就「限聚令」巡查食肆超過3.2萬次，發出逾1,700宗口頭勸籲。她續說，當局正處理兩宗檢控個案，而提供資助目的是減輕食肆在減少社交接觸下的影響，若食肆曾因違反「限聚令」要求而遭檢控，當局考慮其資助申請時會作更慎重的考慮，或不會批出資助。

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